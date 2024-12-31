المعهد القومي للملكية الفكرية بحلوان يعلن قبول دفعة جديدة لدراسة الماجستير

أعلن المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، عن قبول دفعة جديدة لدراسة الماجستير في الملكية الفكرية، بالفصل الدراسي الثاني (العام الجامعي 2024-2025)، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد.

المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان

حيث يمنح المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان درجة الماجستير في الملكية الفكرية وهي درجة علمية أكاديمية، وذلك بنظام الساعات المعتمدة، مقر الدراسة (4 شارع كمال الدين صلاح – جاردن سيتي - أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة)، الدراسة لمدة يومان أسبوعيًا من الساعة الرابعة عصرا، ويتم تدريس 50% من المقررات الدراسية بنظام التعليم عن بعد (أون لاين)، وتكون الدراسة لمدة عامين جامعيين (4 فصول دراسية) للماجستير.

ماجستير الملكية الفكرية

كما يمكن التقدم لأي مؤهل جامعي في أي تخصص، وتتم دراسة 4 مقررات دراسية في الفصل الأول و4 مقررات دراسية في الفصل الثاني و3 مقررات دراسية في الفصل الثالث ورسالة علمية في الفصل الرابع (تمثل بحث مكمل للحصول على درجة الماجستير، ونسبتها 25% من إجمالى دراسة الماجستير)، مقابل 75% للمقررات الدراسية.

واتمثل المستندات المطلوبة فى شهادة الليسانس أو البكالوريوس+ شهادة تقديرات جميع سنوات الدراسة + صورة الرقم القومي + 6 صور شخصية حديثة +شهادة ميلاد أو مستخرج منها + الموقف من التجنيد.

حيث تم فتح باب قبول طلبات الراغبين فى الدراسة ويستمر حتى 15 يناير 2025.

ويقدم المعهد منح بنسبة خصم 25% للهيئات القضائية وضباط الشرطة والمحامين والعاملين بمكاتب تسجيل حقوق الملكية الفكرية بمصر.

يمكن التواصل لأي استفسار عبر المحمول: 01000300548

للراغبين فى الدراسة، استيفاء البيانات على الرابط التالي:

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.