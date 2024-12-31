الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

تداول 14 ألف طن بضائع و959 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ  البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة.

حركة موانئ البحر الأحمر 

وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 959 شاحنة و75 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 426 شاحنة و59 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 533 شاحنة و16 سيارة. 


 يستعد ميناء سفاجا اليوم  لمغادرة  ثلاث سفن هي عمان، امل و Alcudia Express فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين امل و Alcudia Express  وغادرت السفينتين  الحرية وبوسيدون اكسبريس  ، كما تم تداول 2400 طن بضائع و295 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين  آور وآيلة. 


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2325 راكب.
 

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