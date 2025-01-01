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احذر، أخطاء شائعة يقع فيها المصلون قد تبطل الصلاة (فيديو)

أحكام الصلاة، فيتو
أحكام الصلاة، فيتو

حذر الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من أخطاء شائعة يقع فيها المصلون قد تبطل الصلاة. 


وأوضح الشيخ محمود الطحان، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أنه لا يوجد مشكلة في أن يقوم الشخص بترتيب ملابسه أو رفع الكمام أثناء الوضوء إذا كان يهدف إلى إدراك الركعة الأولى من الصلاة، لكن  إذا دخل الشخص الصلاة وهو غير مُرتب لملابسه، مثل أن يكون الكمام مرفوعًا، فلا مانع من إنزاله بسرعة بعد الدخول في الصلاة، وهذا لا يسبب أي خلل في الصلاة.

تكفيف الثياب أثناء الصلاة

أما عن موضوع تكفيف الثياب أثناء الصلاة، أشار إلى أنّه من الأفضل عدم شد الكمام أو تكفيف الثياب أثناء الصلاة، حيث نُهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في أحاديثه. وبين أنّ المسلم يجب أن يدخل الصلاة في أحسن هيئته، وأن تكون ملابسه مرتبة ومناسبة لخضوعه لله تعالى، خاصة في السجود حيث ينبغي أن تكون الجبهة، الأنف، الركبتين، والكفين على الأرض.

الصلاة في المساجد وموضوع الصفوف

وفيما يتعلق بالصلاة في المساجد وموضوع الصفوف، أكد أنه إذا دخل المصلي إلى المسجد وكان الصف مكتملًا، فيجب عليه عدم الصلاة منفردًا خلف الصف إلا إذا كان ذلك لضرورة، وإذا كنت تجد مكانًا فارغًا في الصف الذي أمامك، يمكنك أن تتحرك بهدوء لتكمل الصف وتحقق ثواب الصلاة في الصف.
وأضاف أنه إذا لم يكن هناك مكان في الصف الأول وكان الصف مكتملًا، يجوز للمصلي أن يصلي خلف الصف بشرط ألا يكون ذلك تعمدًا، وأن تكون الصلاة صحيحة.

وفيما يتعلق بمكان الوقوف خلف الإمام في الصلاة، أوضح أنه إذا كان هناك مكان شاغر وراء الإمام، فيجب على المصلي أن يقف خلف الإمام مباشرة، وإذا تعذر الوقوف وراء الإمام لسبب ما، فإن الأفضل أن يقف على يمين الإمام، وفي حال عدم القدرة على ذلك، يقف على اليسار.
 

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