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طقس رأس السنة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 31 - 12- 2024

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس بارد على شمال البلاد والسواحل الشمالية وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدًا الثلاثاء 31-12-2024

حالة الطقس غدا الثلاثاء 31-12-2024 في الفيوم

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس بارد على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط  مضطربة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم إلى أن حالة البحر الأحمر تكون  معتدلة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5: 2 متر.

كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى:  10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى: 04

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى:08

 

الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتنصح بالملابس الثقيلة

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض فى درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة،حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى عشر درجات مئوية، بينما شمال الصعيد من المتوقع أن لا يتجاوز  الأربع درجات مئوية.

ويسود بذلك طقس شديد البرود ليلًا وفى الصباح الباكر لذلك يفضل ارتداء الملابس الثقيلة.

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