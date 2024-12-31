الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويض للراكب

المسافرون في المطار،فيتو
المسافرون في المطار،فيتو
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تتحمل شركات الطيران مسؤولية فقدان حقيبة السفر الراكب أو تلفها، ولكن في بعض الحالات وليست جميعها، إذ يختلف الأمر من شركة طيران إلى أخرى وفق سياسة الشركة التعويضية.

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويض للراكب

ولا تتحمل شركة الطيران المسؤولية عن أي تدمير أو فقدان أو تلف للأمتعة يكون ناتجًا عن أي مما يلي:

عيوب في المادة المصنوع منها الأمتعة نفسها أو تقادمها بعد الاستخدام.
الانبعاج الطفيف والقطع والخدوش وعلامات الجر والأوساخ والبقع.
الأجزاء البارزة مثل الغطاء/ الأشرطة/ الخطافات/ الأحزمة /القفل.


التلف الناتج عن التعبئة الزائدة أو التعبئة غير الملائمة للأمتعة. 
الضرر أو السرقات البسيطة الناتجة عن التفتيش العشوائي الذي تجريه إدارة أمن النقل أو عمليات التفتيش الأخرى في كل بلد.

وفي نفس السياق تتيح شركة ميناء القاهرة الجوي، ماكينة تغليف الحقائب للمسافرين على متن الرحلات الدولية، والتي تختلف حسب سعة الحقيبة المتوسطة والكبيرة.

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