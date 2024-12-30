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مصدر طبي: خروج 4 مصابين في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

ملوي التخصصي، فيتو
ملوي التخصصي، فيتو

صرح مصدر طبي من مستشفى ملوي التخصصي بالمنيا، بخروج 4 مصابين من حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا.

خروج 4 مصابين من حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

وأضاف المصدر ان هناك 4 حالات حالتهم خطرة وتم ادخالهم للعمليات  بينما المصاب التاسع  حالتة مستقرة ويتلقي العلاج داخل المستشفي مشيرا ان الأطقم الطبية تعاملت على  الفور مع الحادث وقدمت لهم الإسعافات اللازمة.

انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

وكانت  الأجهزة الأمنية،  تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 8 أشخاص قبل أن يرتفع العدد الي 9 مصابين، تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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