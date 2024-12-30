أموريم يعفو عن راشفورد في مانشستر يونايتد

قرر المدرب البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، استدعاء لاعبه الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، لقائمة الفريق لمباراة نيوكاسل يونايتد.

ويستقبل مانشستر يونايتد ضيفه نيوكاسل، مساء اليوم الإثنين، على ملعب أولد ترافورد، ضمن لقاءات الجولة الـ19 للبريميرليج.

أموريم يستقر على العفو عن راشفورد

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن أموريم قرر الاستعانة براشفورد في مباراة اليوم، بعد استبعاده من المباريات الأربع الماضية.

وغاب راشفورد عن مباريات مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي وتوتنهام وبورنموث وولفرهامبتون.

وصرح أموريم، أن غياب راشفورد عن المشاركة مع مانشستر يونايتد، يأتي لأسباب انضباطية.

وفي المباريات الأربع السابقة، فاز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي، بينما خسر من توتنهام وبورنموث وولفرهامبتون.

جدير بالذكر، أن هناك تقارير خرجت من أولد ترافورد، تفيد بأن الشياطين الحمر على استعداد لبيع النجم الدولي الإنجليزي.

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