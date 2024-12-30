ضمت 20 عملًا، تركي آل الشيخ يعلن القائمة القصيرة لجائزة القلم الذهبي

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، اليوم الاثنين عن القائمة القصيرة للأعمال المنافسة في جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرًا، والتي ضمت 20 عملًا موزعة على فئات الرواية، السيناريو، والرواية المترجمة.

جائزة القلم الذهبي

وشهدت القائمة القصيرة 12 عملًا في فئة الرواية، تنوعت بين تصنيفات التشويق والإثارة، التاريخية، الرعب، الرومانسية، الغموض والجريمة، الفانتازيا، الكوميديا، والواقعية، ما يعكس مستوى متميزًا وتنوعًا في الأعمال المشاركة. كما تضمنت القائمة 5 أعمال في فئة السيناريو و3 أعمال في فئة الرواية المترجمة.

وأوضح رئيس جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرًا، سعد البازعي، في مؤتمر صحفي أقيم في مقر الهيئة، أن هذا الإعلان عن القائمة القصيرة يأتي استكمالًا لرحلة تحكيم الجائزة التي أسسها المستشار تركي آل الشيخ دعمًا للحياة الثقافية والأدبية في المملكة.

وهنأ البازعي أصحاب الأعمال في القائمة، مباركًا للمشهد الثقافي والأدبي عامةً بوصول أعمال روائية مميزة إلى هذه المرحلة، متمنيًا لمن لم يحالفهم الحظ التوفيق في مرات قادمة بإذن الله.

من جهته، قال نائب رئيس الجائزة، عبدالله بن بخيت، إن الوصول إلى القائمة القصيرة وقريبًا الروايات الثلاث الفائزة بالجائزة لا يعني أبدًا أن الروايات التي لم توفق كانت أقل جودة أو أقل إبداعًا، ولكن لا يمكن بلوغ هذه المرحلة إلا بالتضحيات.

جوائز السيناريو

وتتوزع الجائزة على 6 مسارات رئيسية تشمل مسار الرواية، مسار السيناريو، مسار أفضل عمل روائي مترجم، مسار أفضل ناشر عربي، بالإضافة إلى مسار جائزة الجمهور، وذلك بإجمالي قيمة جوائز تصل إلى 740 ألف دولار.

وفيما يتعلق بالجوائز الكبرى في مسار السيناريو، فإن الفائز بالمركز الأول سيحصل على 100 ألف دولار بالإضافة إلى إنتاج فيلم سينمائي، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على 50 ألف دولار مع إنتاج فيلم سينمائي أيضًا. أما المركز الثالث، فسيحصل على 30 ألف دولار.

أما في مسارات الرواية، فسيتم توزيع 8 جوائز قيمة كل منها 25 ألف دولار، وتشمل هذه الجوائز الفئات التالية: أفضل رواية للتشويق والإثارة، أفضل رواية للغموض والجريمة، أفضل رواية رومانسية، أفضل رواية فانتازيا، أفضل رواية كوميدية، أفضل رواية تاريخية، أفضل رواية رعب، وأفضل رواية واقعية.

كما يتم منح جائزة قدرها 100 ألف دولار لأفضل عمل روائي مترجم، بينما سيحصل أفضل ناشر عربي على جائزة قيمتها 50 ألف دولار. وأخيرًا، ستكون جائزة الجمهور بقيمة 30 ألف دولار.

يذكر أنه من المقرر أن يتم الكشف عن أسماء الفائزين النهائية خلال حفل كبير يقام في فبراير المقبل، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين وصناع السينما، حيث سيتم تكريم الفائزين ومنح الجوائز للفائزين في مختلف الفئات، إلى جانب إنتاج سينمائي للأعمال الفائزة في فئة السيناريو.

وتهدف جائزة القلم الذهبي إلى تكريم الإبداع الأدبي العربي ودعم الكتاب الذين يثرون الأدب العربي بأعمالهم الفريدة، في إطار تعزيز الثقافة وتشجيع التميز في عالم الكتابة. ويمكن الاطلاع على قائمة الأعمال المشاركة من خلال زيارة الموقع الالكتروني للجائزة.

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