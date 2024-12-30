محافظ المنيا يتلقى تقريرا مفصلا عن إنجازات مديرية الزراعة في 2024

تلقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا مفصلًا حول إنجازات مديرية الزراعة في المنيا خلال عام 2024، حيث أظهر التقرير تقدمًا ملحوظًا في عدة مجالات.

مديرية الزراعة في المنيا وتوفير الأسمدة

تمكنت مديرية الزراعة في المنيا من توفير 89,171.750 طنًا من الأسمدة المدعمة بأنواع اليوريا والنترات، حيث تم توزيع 84,432.3 طنًا منها على المزارعين المستحقين وفقًا لمنظومة كارت الفلاح.

مديرية الزراعة في المنيا وإنتاج البساتين

في قطاع البساتين، قامت مديرية الزراعة في المنيا بحصر وتقدير أصناف البطاطس الشتوية والصيفية بمساحة إجمالية بلغت 52,927 فدانًا، حيث وصلت الإنتاجية إلى 497,077 طنًا، كما ساهمت المديرية في مبادرة "المنيا تتجمل" بزراعة 15 شجرة كازورينا و60 شتلة فيكس، بالإضافة إلى أشجار مانجو ولليمون والتوت وزينة بمختلف مراكز المحافظة.

جهود الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة في المنيا

شهدت جهود الإرشاد الزراعي تنفيذ 30 مدرسة حقلية و673 ندوة و396 حقلًا إرشاديًا، كما تم تسوية 1,028 فدانًا بالليزر ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه، وتوزيع تقاوي متنوعة تشمل 10,045 أردبًا من القمح و374 شيكارة فول بلدي و400 شيكارة فول صويا و5 أطنان من الذرة الشامية.

مديرية الزراعة في المنيا ومكافحة الآفات

في مجال المكافحة، تم تدريب 231 طالبًا على استخدام المبيدات، ومعالجة 1,117 نخلة من سوسة النخيل، بالإضافة إلى ترخيص 105 صوب لإنتاج شتلات الخضار.

مديرية الزراعة في المنيا والاستجابة للشكاوى

استجابت المديرية لـ 998 شكوى، حيث تم بحث 976 منها،كما تم ترخيص 67 مزرعة ماشية و71 مزرعة دواجن و190 محلًا للاتجار بالأعلاف، بالإضافة إلى 39 مشغلًا للمناحل بعدد 15,600 خلية

حماية الأراضي ودور مديرية الزراعة في المنيا

في مجال حماية الأراضي، تمت إزالة 2,868 حالة تعدٍ بمساحة 172 فدانًا و17 قيراطًا، ومعاينة 30 مشروعًا للنفع العام و21 للنفع الخاص، بالإضافة إلى معاينة 10 أبراج محمول لشركات مختلفة.

كارت الفلاح في المنيا والمشاريع الزراعية

تم إصدار 430,644 كارت فلاح بنسبة 97% من إجمالي الحيازات، وتطهير 958 كيلومترًا من المساقي الخصوصية و60 كيلومترًا من المصارف، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصرف المغطى بمساحة 1,784 فدانا.

إن هذه الإنجازات تعكس الجهود المستمرة لمديرية الزراعة في المنيا لدعم المزارعين وتحسين الإنتاج الزراعي، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في التنمية المستدامة بالمحافظة.

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