الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنيا يتلقى تقريرا مفصلا عن إنجازات مديرية الزراعة في 2024

الزراعة، فيتو
الزراعة، فيتو

 تلقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا مفصلًا حول إنجازات مديرية الزراعة في المنيا خلال عام 2024، حيث أظهر التقرير تقدمًا ملحوظًا في عدة مجالات.

مديرية الزراعة في المنيا وتوفير الأسمدة

تمكنت مديرية الزراعة في المنيا من توفير 89,171.750 طنًا من الأسمدة المدعمة بأنواع اليوريا والنترات، حيث تم توزيع 84,432.3 طنًا منها على المزارعين المستحقين وفقًا لمنظومة كارت الفلاح.

مديرية الزراعة في المنيا وإنتاج البساتين

في قطاع البساتين، قامت مديرية الزراعة في المنيا بحصر وتقدير أصناف البطاطس الشتوية والصيفية بمساحة إجمالية بلغت 52,927 فدانًا، حيث وصلت الإنتاجية إلى 497,077 طنًا، كما ساهمت المديرية في مبادرة "المنيا تتجمل" بزراعة 15 شجرة كازورينا و60 شتلة فيكس، بالإضافة إلى أشجار مانجو ولليمون والتوت وزينة بمختلف مراكز المحافظة.

 

جهود الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة في المنيا

شهدت جهود الإرشاد الزراعي تنفيذ 30 مدرسة حقلية و673 ندوة و396 حقلًا إرشاديًا، كما تم تسوية 1,028 فدانًا بالليزر ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه، وتوزيع تقاوي متنوعة تشمل 10,045 أردبًا من القمح و374 شيكارة فول بلدي و400 شيكارة فول صويا و5 أطنان من الذرة الشامية. 

 

مديرية الزراعة في المنيا ومكافحة الآفات

في مجال المكافحة، تم تدريب 231 طالبًا على استخدام المبيدات، ومعالجة 1,117 نخلة من سوسة النخيل، بالإضافة إلى ترخيص 105 صوب لإنتاج شتلات الخضار.

مديرية الزراعة في المنيا والاستجابة للشكاوى

استجابت المديرية لـ 998 شكوى، حيث تم بحث 976 منها،كما تم ترخيص 67 مزرعة ماشية و71 مزرعة دواجن و190 محلًا للاتجار بالأعلاف، بالإضافة إلى 39 مشغلًا للمناحل بعدد 15,600 خلية

 حماية الأراضي ودور مديرية الزراعة في المنيا

في مجال حماية الأراضي، تمت إزالة 2,868 حالة تعدٍ بمساحة 172 فدانًا و17 قيراطًا، ومعاينة 30 مشروعًا للنفع العام و21 للنفع الخاص، بالإضافة إلى معاينة 10 أبراج محمول لشركات مختلفة.

كارت الفلاح  في المنيا والمشاريع الزراعية

تم إصدار 430,644 كارت فلاح بنسبة  97% من إجمالي الحيازات، وتطهير 958 كيلومترًا من المساقي الخصوصية و60 كيلومترًا من المصارف، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصرف المغطى بمساحة 1,784 فدانا. 

إن هذه الإنجازات تعكس الجهود المستمرة لمديرية الزراعة في المنيا لدعم المزارعين وتحسين الإنتاج الزراعي، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في التنمية المستدامة بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية الزراعة في المنيا خلال عام 2024 مديرية الزراعة في المنيا و توفير الأسمدة مديرية الزراعة في المنيا و إنتاج البساتين الزراعة في المنيا في المنيا الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة في المنيا مديرية الزراعة في المنيا و مكافحة الآفات المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا اليوم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا محافظ المنيا أحداث اليوم في المنيا احداث المنيا

مواد متعلقة

محافظ المنيا يوجه برفع حالة الاستعداد القصوى للاحتفال برأس السنة وعيد الميلاد

10 معلومات عن مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي الجديدة (صور)

محافظ المنيا يشهد بدء تشغيل أول مستشفى تخصصي للكبد والجهاز الهضمي بملوى

مصرع مسن صدمته دراجة بخارية بملوى في المنيا

حصاد أوقاف المنيا 2024، عقد 2040 حلقة لتحفيظ القرآن

نتيجة ماس كهربي.. حريق بمنزل في المنيا

حصاد الرياضة 2024، تنفيذ مشروعات بـ 137.1 مليون في المنيا

إصابة 3 أشخاص إثر اصطدام سيارة بنخلة على الطريق الصحراوي بالمنيا
ads

الأكثر قراءة

وزير الداخلية يعلن حالة الطوارئ القصوى خلال الفترة المقبلة 

الأهلي يعلن رسميا انتقال لاعبه إلى السويحلي الليبي

مدبولي: الرئيس وجه بالإسراع في خطوات طرح شركات القوات المسلحة الأربع

ظهور جمال مبارك وأطفاله في المول بكيس بلاستيك يثير الضجة، والنشطاء: المصريون بينسوا (فيديو)

استمرار التعادل السلبي بين الأهلي وإنبي بعد 75 دقيقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 31-12-2024

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

أول تعليق لمدبولي بشأن قرارات "الأعلى للإعلام" لضبط أداء البرامج الدينية والرياضية

منوعات

المزيد

أسعار الجبنة بمناسبة رأس السنة في الهايبر ماركت (صور)

سيدة تفتح باب الطوارئ في الطائرة وتسير على الجناح بواشنطن

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة في انتظار مواليد برج القوس خلال 2025

أسعار السمك في رأس السنة، البوري يصل لـ120 جنيها (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 30/12/2024

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

أسعار النحاس بالأسواق اليوم الإثنين 30-12-2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

عام السعد للفرعون المصري الجديد.. أرقام رائعة حققها عمر مرموش في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشجرة في المنام وعلاقته بالخير والرزق الوفير

الإفتاء: التهنئة بالعام الجديد جائزة شرعًا لهذا السبب

أسماء سورة محمد وفضائلها والأحاديث الواردة بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية