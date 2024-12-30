أبرزها استضافة مؤتمر أدباء مصر، 2,103 أنشطة متنوعة لثقافة المنيا في 2024

تلقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا مفصلًا من مديرية الثقافة في المنيا حول جهودها وأنشطتها خلال عام 2024.

واستعرض التقرير الفعاليات الثقافية والفنية التي تم تنظيمها لتعزيز الوعي الثقافي وتنمية المهارات الإبداعية لدى أبناء المحافظة، مؤكدا أهمية دعم الهوية الثقافية، وتقديم أنشطة تسهم في بناء مجتمع واعٍ ومثقف، يعزز القيم المجتمعية وينمو الإبداع لدى الأجيال القادمة.

جهود مديرية الثقافة في المنيا 2024



وأوضح التقرير أن مديرية الثقافة في المنيا نظمت 2,103 أنشطة متنوعة في مختلف مراكز وقرى المنيا، مستهدفة أكثر من 132,234 مواطنًا.

وتنوعت الأنشطة بين ندوات، ورش فنية، أمسيات ثقافية، احتفاليات وطنية، لقاءات دينية، مبادرات ومسابقات، معارض كتب وفنية، منتديات، وورش أشغال حرفية وتراثية.



زيارة وزير الثقافة لمحافظة المنيا



وأشار تقرير مديرية الثقافة في المنيا، إلى زيارة وزير الثقافة للمنيا، حيث تفقد أعمال تجديد ورفع كفاءة مسرح قصر ثقافة المنيا، الذي يتسع لـ300 مقعد ومجهز بأحدث تقنيات الصوت والإضاءة، بعد توقف دام أكثر من 20 عامًا.

قصور وبيوت الثقافة في المنيا

كما شملت الجولة زيارة قاعات المعارض، وغرف الفنون الشعبية والتشكيلية، ونادي الأدب، ومرافق أخرى بالقصر، بالإضافة إلى بحث تطوير عدد من قصور وبيوت الثقافة في المنيا، بما في ذلك قصر ثقافة أبو قرقاص.

المنيا عاصمة للثقافة المصرية



كما سلط التقرير الضوء على استضافة محافظة المنيا للمؤتمر العام لأدباء مصر في دورته الـ36، بحضور وزير الثقافة والمحافظ، وهي المرة الخامسة التي يعقد فيها المؤتمر بالمحافظة. وخلال المؤتمر، أعلن وزير الثقافة المنيا “عاصمة للثقافة المصرية” لعام 2025، كما افتتح معرضًا للكتاب ومعرضًا للفنون التشكيلية.

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