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بابا نويل يوزع الهدايا على أطفال المنيا احتفالًا بعيد الميلاد المجيد (فيديو)

بابا نويل يوزع الهدايا
بابا نويل يوزع الهدايا على أطفال المنيا

وزع بابا نويل الحلويات والهدايا على الأطفال احتفالًا بعيد الميلاد المجيد بقرية البياضية في ملوي، جنوب محافظة المنيا في أجواء مليئة بالفرح والبهجة.

 

بابا نويل يوزع الهدايا على أطفال المنيا احتفالًا بعيد الميلاد المجيد 

تجمع الأطفال في ساحة قرية البياضية في ملوي جنوب المنيا، مستبشرين بقدوم بابا نويل الذي جاء محملًا بالهدايا الملونة والحلويات الشهية، وقد تزينت الساحة بأضواء العيد وزينت الأشجار بأجمل الزينات، ما أضفى طابعًا احتفاليًا مميزًا على المناسبة.

بابا نويل في المنيا ابتهاجًا بعيد الميلاد المجيد 

وأعرب أطفال قرية البياضية في المنيا عن فرحتهم الكبيرة، حيث كانت الابتسامات تعلو وجوههم وهم يستلمون هداياهم،وسط اغاني مبهجة تعبر عن فرحتهم بعيد الميلاد المجيد.

إحتفالات عيد الميلاد المجيد في المنيا 

وفي هذا الإطار، قالت إحدى الأمهات: "إن هذا الاحتفال يبعث في نفوس الأطفال السعادة ويزرع فيهم روح المحبة والتسامح وما يقوم به بابا نويل في القرية عادة تعودنا عليها من الصغر منذ وان كنا أطفال مثلهم ".

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