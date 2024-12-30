البرلمان يهنئ المصريين بالعام الجديد والأقباط بعيد الميلاد

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للشعب المصري، بمناقشة قدوم العام الميلادى الجديد، وللأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رئيس النواب يهنئ المصريين بذكرى العام الميلادي الجديد

جاء ذلك قبيل رفع الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلا: “نحن نقف على أعتاب عام ميلادى جديد، مودعين لعام آخر قبله شهد العالم فيه تحـــولات سياسيـــة واقتصاديـــة واجتماعيـــة، لنستقبـــل يوم الأربعاء القادم ــ إن شـاء الله ــ عامًا ميلاديًا جديـدًا، داعين الله سبحانه وتعالى أن تسود فيه الشرعية الدولية والسلام الاجتماعـــى، وأن تنتهــى فـــيـــه الصراعــــــات والنـــزاعــات الإقليميـة، وأن تتحقق جهود التنمية التى تسير فيها مصـــر بخطـــى ناجحــة، حتى تأخذ مكانتها التى تليق بها بين دول العالم”.

وقال رئيس النواب: واغتنم هذه المناسبة لأتقدم لكم وللشعب المصرى الكريم بالتهنئة الصادقة بالسنة الميلادية الجديدة.

تهنئة الأقباط بعيد الميلاد

وتابع رئيس مجلس النواب: كما يسعدنى أن أتقدم باسمكم وباسمى بالتهنئة الخالصة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يــوم الثلاثـــاء الموافق السابــع من شهر يناير القادم إن شاء الله.

واختتم حديثه قائلا: “أســـأل الله سبحــانـــه وتعالـــى أن يهــل العام الميـلادى الجــديد على الشعب المصرى مسلميه وأقباطه، بالخيـــر واليمـــن والبركــات، وأن ينعم على بلدنا الغالية مصر بالرخاء والإزدهـار بقيـادة الرئيـس عبد الفتاح السيسى، وكل عام وأنتم بخير”.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 12 من شهر يناير المقبل.

الانتهاء من 61 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

جاء ذلك بعد أن انتهى مجلس النواب، من إقرار 61 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن يستأنف مناقشة باقي مواد مشروع القانون في الجلسات المقبلة.

اتفاقية دعم القطاع الخاص

وقبيل رفع الجلسة، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.

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