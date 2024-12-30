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ثقافة وفنون

نجم شارموفرز لـ فيتو: انتظروا الألبوم الجديد للفريق (فيديو)

أحمد بهاء، فيتو
أحمد بهاء، فيتو

كشف الفنان أحمد بهاء، عضو فريق شارموفرز، تفاصيل مشاركته الأولى في التمثيل من خلال فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، حيث يجسد شخصية "كارم".

أعرب بهاء عن رغبته في إبراز أبعاد مختلفة لهذه الشخصية التي تطلبت تحضيرًا خاصًا وخوض تجربة جديدة عليه تمامًا.

وأضاف بهاء لـ فيتو أنه واجه العديد من التحديات قبل بدء التصوير، من أبرزها تدريبات الكلب الذي شارك في العمل، مشيرًا إلى وجود مشاهد صعبة تطلبت الكثير من الجهد.

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" يشارك في مهرجان فينيسيا 

وعن مشاركة الفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي، قال بهاء: "كان شرفًا كبيرًا لي أن أشارك في مهرجان بهذا الحجم، خاصةً أن الفيلم كان مقدّرًا دوليًا، ورفع علم مصر في فينيسيا بعد غياب 12 عامًا كان فخرًا لا يوصف".

كما أوضح بهاء أن فريق شارموفرز يعمل حاليًا على ألبوم جديد من المقرر طرحه بعد رمضان 2025.

ويتناول "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" قصة حسن، الشاب الثلاثيني الذي يجد نفسه في مواجهة مع الماضي لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد رامبو، وتتحول حياته إلى مطاردة مليئة بالمخاطر، خاصة بعد تورطه في حادث خطير دون ذنب، والفيلم من إخراج خالد منصور، في أول تجربة روائية طويلة له بعد سلسلة من الأفلام القصيرة، وقد حصد مؤخرًا الجائزة الكبرى وجائزة النقاد في مهرجان "سينيميد" البلجيكي.

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الفنان أحمد بهاء فريق شارموفرز البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو السيد رامبو
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