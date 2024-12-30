ظهور جمال مبارك وأطفاله في المول بكيس بلاستيك يثير الضجة، والنشطاء: المصريون بينسوا (فيديو)

تصدر جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، بعد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ جمال مبارك ونجليه الأطفال، أثناء تجولهم في إحدى المولات.

ظهور جمال مبارك وأطفاله يثير ضجة

وأثار ظهور جمال مبارك مع طفليه محمد وعمر، ضجة وجدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن جمال مبارك ونجليه ظهرا في إحدى المولات الشهيرة في مصر، وذلك لمشاهدة فيلم سينما مع أطفاله وكان يتجول وسط الناس، ما أثار الجدل، ودفع البعض عن التساؤل عن عدم وجود ابنته الكبرى فريدة معهم.

أول ظهور لأطفال جمال مبارك محمد وعمر، فيتو

وقالت إحدى الناشطات: "جمال مبارك ابن حسني مبارك في مول مصر وسط الناس... فين فريدة"

وعلق أحد النشطاء قائلًا: "جمال مبارك يختار لأولاده فيلم في السينما علشان يدخلوا يتفرجوا عليه.."

وتساءلت البلوجر مروة الشاذلي "هو جمال مبارك عنده ابن صغير جدًا كده!".

وقال أحد النشطاء "جمال مبارك في السينما هو وأولاده محمد وعمر جمال مبارك، حاملًا كيس بلاستيك فيه حاجات للأولاد وبيختاروا فيلم علشان يشوفوه... سبحان مغير الأحوال".

جمال ومبارك مع أولاده وسط الناس

وعلق البلوجر هيما علي معوض فقال: "الشعب الطيب مش بيفتكر غير الحاجة الحلوة وبينسى الحاجات الوحشة، رغم ما حدث... لكنه مواطن في مصر بلد (الأمن والأمان) بيتمشى بكل حرية وأمان بأولاده... ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين".

جمال مبارك بيتفسح هو وأولاده فى السينما pic.twitter.com/h1ezlByI86 — شاهيناز طاهر (@ChahinazTaher) December 30, 2024



ورد أحد النشطاء قائلًا: "جمال مبارك وأولاده مصريين عاديين بيمشوا في الشارع وسط الناس.. والشعب المصري متحضر".

وقالت البلوجر سحر مصطفى عبد الباسط: "جمال مبارك مع أولاده في السينما والناس بتسلم عليه عادي... اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء".

وعلق بعض النشطاء قائلين: "فيديو منتشر لجمال مبارك مع أولاده في السينما والناس بتسلم عليه رغم الثورة التي قامت عليهم... بس هو وأولاده في مصر وماشين وسط الناس عادي والناس كمان بتسلم عليهم عادي والدنيا أمان من الطرفين... إننا فعلًا شعب راقي في مشاعره وطيبين ومعدنا أصيل، وفهمت يعني أيه بلد حضاري رغم مشاكلنا، ورغم حاجات كتير غلط فينا، بس فهمنا أن مصر مختلفة ومحفوظة من رب العالمين..".

أول ظهور لأولاد جمال مبارك محمد وعمر

ورد البلوجر خالد جمال الحيني قائلًا: "جمال مبارك مع أولاده فى"مول مصر" وبيختارلهم فيلم علشان يدخلوا السينما.. الشيئ الغريب الناس مش سايبينهم فى حالهم علشان يعيشوا خصوصياتهم كمواطنين عاديين وبيطاردوهم فى كل خطوة ويصورا كل تحركاتهم."

جمال مبارك وأطفاله في إحدى السينمات لمشاهدة فيلم، فيتو



وقال البلوجر محمد العادلي فقال: "كنت مرة في استاد برج العرب من 6 سنين والاستاد كله ملموم على عربيته هو وأخوه...".

في حين علق أحد النشطاء على أبناء جمال مبارك قائلًا: "نسخة منه وخايف عليهم.. جمال مبارك مع أولاده محمد وعمر في أول ظهور لهم في السينما.. وسط الناس".

ورد بعض النشطاء: "جمال مبارك عنده ابنة هي فريدة.. الولد الكبير اسمه محمد مش محمود على اسم ابن عمه الراحل ابن علاء.. وعمر أنجبه من فترة".



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