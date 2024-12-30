محافظ المنيا يوجه برفع حالة الاستعداد القصوى للاحتفال برأس السنة وعيد الميلاد

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمرافق العامة استعدادًا للاحتفال برأس السنة وعيد الميلاد المجيد.

عيد الميلاد المجيد في المنيا

ووجه المحافظ بإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات في المنيا لضمان المتابعة المستمرة وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين خلال فترة الاحتفالات.

استعدادات المنيا لـ عيد الميلاد المجيد

وأكد محافظ المنيا اتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لتأمين المنشآت الدينية وأماكن الاحتفالات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددًا على نشر الخدمات الأمنية في محيط الكنائس وأماكن التجمعات، وتشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة مرتبطة بمركز السيطرة الرئيسي بالديوان العام لتلقى بلاغات المواطنين والتعامل الفورى معها حال ورودها.

محيط الكنائس في المنيا

وأصدر المحافظ توجيهاته بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات في محيط الكنائس، بالإضافة إلى تجهيز الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين، كما شدد على جاهزية المعديات واللنشات ومراجعة جميع المعدات للتأكد من صلاحيتها واستيعاب الأعداد المتزايدة للمواطنين خلال فترة الأعياد.

وكيل وزارة الصحة في المنيا

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بمتابعة المنشآت الصحية وضمان توافر الخدمات العلاجية، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع الأغذية، مشددا على وكيل وزارة التموين للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية واستمرار عمل المخابز ومحطات الوقود بكامل طاقتها.

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