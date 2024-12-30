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محافظ المنيا يشهد بدء تشغيل أول مستشفى تخصصي للكبد والجهاز الهضمي بملوى

محافظ المنيا يشهد
محافظ المنيا يشهد بدء تشغيل أول مستشفى تخصصي للكبد

 شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، صباح اليوم الإثنين، بدء التشغيل التجريبي لمستشفى الكبد والجهاز الهضمي بمدينة ملوى، عقب الانتهاء من كافة  أعمال التطوير بتكلفة إجمالية قدرها 250 مليون جنيه، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري". 

مستشفى تخصصي للكبد والجهاز الهضمي العلاجي

 ويعتبر هذا المستشفى أول مستشفى تخصصي للكبد والجهاز الهضمي العلاجي، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية وتقديمها بجودة عالية للمواطنين.

مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بمدينة ملوى

 قال محافظ المنيا إن المنظومة الصحية بمصر تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي،  مشيدا  بالمستشفى وما تم إنجازه من تطوير وتحديث على أرض الواقع ليكون اول مستشفى متخصص في علاجات الكبد والجهاز الهضمي. 

 أول مستشفى تخصصي للكبد والجهاز الهضمي في المنيا 

 وأشار إلى أن القطاع الطبي شهد خلال السنوات الاخيرة تطورًا ملحوظا في محافظة المنيا، حيث تم افتتاح عدد كبير من المستشفيات المركزية والعامة، والمراكز الطبية بالإضافة إلى التطوير للوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وذلك من اجل تقديم خدمة طبية متميزة لأهالي المنيا بجميع المراكز والقرى.

وكيل وزارة الصحة في المنيا 

 واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن المستشفى من وكيل وزارة الصحة في المنيا، الذي أوضح أن المستشفى يعمل بطاقة تشغيلية ١٣ سرير رعاية و٢٦ سريرا داخليا و٤٢ ماكينة غسيل كلوي لخدمة المرضي وتخفيف العبء عنهم بدلًا من معاناتهم وذهابهم لمستشقيات خارج المركز سواء فى المنيا او سمالوط  ثلاث مرات أسبوعيًا لاجراء جلسات الغسيل، كما ان المستشفى به وحدة مناظير جهاز هضمي علوي وسفلي وقنوات مرارية وأشعة عادية ومقطعية وتلفزيونية، الى جانب صيدليات وعيادات خارجية.

وتفقد المحافظ، أقسام المستشفى للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة والتقى بعدد من المرضى للاستماع إلى احتياجاتهم ووزع الورود والهدايا  بمناسبة بدء التشغيل التجريبي للمستشفى وقرب حلول العام الميلادي الجديد، مؤكدًا حرص الدولة على تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين وموجهًا بحسن معاملة المرضى والحفاظ على الأجهزة وتدريب العاملين من أطباء وتمريض على كيفية التعامل مع تلك الأجهزة وإجراء الصيانة لها أولًا بأول لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه.

وأضاف  كدواني أن المحافظة مستمرة في دعم القطاع الصحي من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع صحة المواطن على رأس الأولويات.

رافق المحافظ، كل من الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة، عويس غرياني رئيس مركز ملوى، مسئولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

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