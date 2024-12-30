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خارج الحدود

تعرف على سبب فوز جيمي كارتر بجائزة نوبل للسلام

جيمي كارتر، فيتو
جيمي كارتر، فيتو

تُوفي الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الحائز على جائزة نوبل للسلام، عن عمر يناهز 100 عام بحسب ما أعلنت منظمته الخيرية  أمس الأحد.

 سبب وفاة جيمي كارتر 

وقال مركز كارتر في بيان إن رئيس الولايات المتحدة بين عامي 1977 و1981 توفي  بسلام  في منزله في بلاينز بولاية جورجيا  محاطا بأفراد عائلته.

وأوردت صحيفة واشنطن بوست وصحيفة أتلانتا جورنال كونستيتيوشن نقلا عن نجله أن كارتر، توفي   أمس الأحد، بعد أن تلقى لما يقرب من عامين رعاية تلطيفية للمسنين.

وفي رثائه، قال ابنه تشيب كارتر: "كان والدي بطلًا، ليس فقط بالنسبة لي، بل لكل من يؤمن بالسلام وحقوق الإنسان والحب غير المشروط".

وأضاف في بيان: "العالم هو عائلتنا بسبب الطريقة التي جمع بها الناس معًا، ونحن نشكركم على تكريم ذكراه من خلال الاستمرار في العيش بهذه المعتقدات المشتركة".

 كارتر يحصل  على جائزة نوبل للسلام 

وبعد مغادرته البيت الأبيض بنسب تأييد منخفضة، ركز كارتر على العمل الإنساني ونال جائزة نوبل للسلام عام 2002 لجهوده في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مركز كارتر.

كما ترأس وفدا لإقناع القادة العسكريين في هايتي بتسليم السلطة عام 1994 وتوسط من أجل وقف إطلاق النار في البوسنة، وهو ما مهد الطريق أمام إبرام معاهدة سلام في المنطقة.

وأسس  بالتعاون مع نيلسون مانديلا، مجموعة  ذي إلدرز، التي تتكون من عدد من القادة الدوليين كرسوا أنفسهم للعمل من أجل السلام وحقوق الإنسان.

كما كان يسافر كثيرا حول العالم حتى أوائل التسعينيات من القرن العشرين، وشارك في رحلات سنوية لبناء منازل مع مؤسسة هابيتات الخيرية للأعمال الإنسانية.

 

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