"تصديري الغذاء": فرص تصديرية للجبن المطبوخ بـ 94.2 مليون دولار لـ4 أسواق رئيسية

كشفت دراسة صادرة عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن صادرات مصر من الأجبان المطبوخة سجلت نحو 128 مليون دولار لنحو 36 ألف طن خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 131 مليون دولار و36 ألف طن بذات الفترة من العام الماضى.

الأسواق الرئيسية للأجبان المطبوخة المصرية

وأوضحت الدراسة أن الأسواق الرئيسية للأجبان المطبوخة المصرية خلال الفترة المشار إليها كانت الأردن، لبنان، المملكة العربية السعودية، اليمن، وليبيا.

فرص واعدة

وكشفت الدراسة التى استعرضها الدكتور تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن هناك فرص واعدة أمام صادرات مصر من الجبن المطبوخ بقيمة 94.2 مليون دولار لـ 4 أسواق عربية رئيسية خلال الـ 4 سنوات المقبلة، فى مقدمتهم:

المملكة العربية السعودية التى يوجد بها امكانيات تصدير غير مستغلة بقيمة 56 مليون دولار مقابل صادرات بقيمة 14 مليون دولار صادرات حالية.

ليبيا بطاقات تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 18 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار صادرات حالية

العراق بصادرات متاحة تصل لنحو 13 مليون مقابل 3.1 مليون دولار صادرات حالية

الإمارات العربية المتحدة بصادرات غير مستغلة تقدر بنحو 7.2 مليون دولار مقابل 5.2 مليون دولار صادرات حالية.

الصعوبات التى قد تواجه الشركات المصرية فى الأسواق التصديرية الواعدة

وعن الصعوبات التى قد تواجه الشركات المصرية فى الأسواق التصديرية الواعدة، أوضحت الدراسة أن المملكة العربية السعودية، أن صادرات الجبن المطبوخ البحرينى تسيطر على حصة كبيرة من الواردات السعودية تصل لنحو 67%، إضافة إلى أن تنامى الانتاج المحلى الذى يلقى ترحيبا كبيرا من جانب المستهلكين السعوديين، أما المستهلك الليبى فيفضل الجبن المصنع بنكهة محلية، إلى جانب عدم الاستقرار الاقتصادي الذى يؤدي إلى تقلب تكاليف المواد الخام والنقل التي قد تؤثر على استراتيجيات التسعير وهامش الربح.

صادرات مصر من الجبن المطبوخ خلال عام 2023

وجاءت مصر فى المرتبة الـ13 عالميا بقيمة 68 مليون دولار بخلاف صادراتها من الجبن المصنع ومستحضرات الجبن الدهنية النباتية لتصل اجمالى صادرات هذا القطاع إلى نحو 158 دولار خلال العام الماضى 2023.

واشارت الدراسة أن المملكة العربية السعودية استحوذت على حصة 15 % من صادرات مصر من الجبن المطبوخ خلال العام الماضى وذلك بقيمة 23 مليون دولار، تليها اليمن بحصة 10% وباجمالى صادرات بلغ نحو 16 مليون دولار، ثم الأردن بحصة 5% وبإجمالى صادرات بلغ قيمته 7 ملايين دولار، تليها لبنان بحصة 3% وبقيمة 6 ملايين دولار، ثم ليبيا بحصة 2% وبإجمالى صادرات بلغ قيمته 3 ملايين دولار.

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