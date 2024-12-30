مصر الـ13 عالميًّا في صادرات الجبن المطبوخ بقيمة 68 مليون دولار

كشفت دراسة صادرة عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن حجم الطلب العالمي على”سوق الجبن المطبوخ” خلال العام الماضى 2023، بلغ 3.9 مليار دولار في مقابل 3.7 مليار دولار خلال 2022، بنمو 6%.

المملكة العربية السعودية تعد المستورد الأول للجبن المطبوخ حول العالم

وأوضحت الدراسة أن المملكة العربية السعودية تعد المستورد الأول للجبن المطبوخ حول العالم وفق لما كشفته أرقام العام الماضى، حيث تمثل وحدها 11% من إجمالي الواردات العالمية بقيمة وصلت إلى 320 مليون دولار وبمتوسط سعر 5437 دورًا للطن، تليها المملكة المتحدة التى استحوذت على نسبة 6% من السوق العالمى وبقيمة 225 مليون دولار وبمتوسط 6263 دولارا للطن، تليها فرنسا بنسبة 5% من السوق العالمى وبقيمة 197 مليون دولار وبمتوسط سعر 5013 دولارا للطن

تليها الإمارات العربية المتحدة بذات النسبة تقريبا وبقيمة 187 مليون دولار وبمتوسط سعر 5864 دولارا للطن، تليها إيطاليا بنسبة 4% بقيمة 172 مليون وبمتوسط سعر 4991 دولارا للطن، ثم بلجيكا التى استحوذت على 4% من سوق الواردات العالمية بقيمة 143 مليون دولار وبمتوسط سعر 5452 دولارًا للطن، ثم ألمانيا بذات النسبة تقريبًا وبقيمة واردت تصل لـ 134 مليون دولار وبمتوسط سعر للطن بلغ 5398 دولارًا.

ألمانيا احتلت المرتبة الأولى كأكبر دولة مصدرة للجبن المطبوخ حول العالم خلال العام الماضى

وعلى مستوى التصدير، ذكرت الدراسة أن ألمانيا احتلت المرتبة الأولى كأكبر دولة مصدرة للجبن المطبوخ حول العالم خلال العام الماضى، حيث تستحوذ وحدها على 17% وبقيمة 584 مليون دولار وبمتوسط سعرى للطن 5350 دولارا، تليها البحرين 13% بقيمة 439 مليون دولار وبمتوسط سعر للطن 5765 دولارا، تليها فرنسا التى استحوذت على 10% من الصادرات العالمية بقيمة 349 مليون وبمتوسط سعرى 6250 دولارًا للطن، ثم بلجيكا بنسبة 8% بقيمة 255 مليون دولار بمتوسط سعر 5342 دولارا للطن، ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 7% بقيمة 241 مليون دولار ومتوسط سعر 5604 ثم النمسا بنسبة 7% بقيمة 231 مليون دولار وبمتوسط 5779 دولارا للطن، ثم بولندا 217 دولارا للطن 5202 دولارًا للطن

وذكرت الدراسة أن مصر جاءت فى المرتبة الـ13 عالميًّا بقيمة 68 مليون دولار بخلاف صادراتها من الجبن المصنع ومستحضرات الجبن الدهنية النباتية لتصل اجمالى صادرات هذا القطاع إلى نحو 158 دولار.

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