بالتزامن مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة.. تفاوت في أسعار اللحوم بالأسواق.. وشعبة القصابين توضح الأسباب وحالة السوق

أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم تباينًا في الأسواق، خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر الجاري ما بين ارتفاع ملحوظ وانخفاض، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار اللحوم اليوم

فما هو حال سوق اللحوم في المحال التجارية، وهل ترتفع أسعار اللحوم خلال احتفالات عيد الكريسماس ورأس السنة الميلادية؟

سعر اللحمة اليوم

أسعار اللحوم مستقرة في المحال الشعبية متأثرة بقلة المبيعات

قال شلبي جابر عضو مجلس إدارة شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحوم في المحال الشعبية مستقرة دون تغير، متأثرة بحالة الركود وقلة المبيعات مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وزيادة متطلبات الحياة للمواطنين.

أسعار اللحمة اليوم

أسعار اللحوم اليوم تسليم المذابح

وأوضح «جابر» لـ «فيتو» أن سعر اللحوم في المذابح مستقر عند 285 جنيهًا للكيلو البقري، و275 جنيهًا لكيلو اللحوم الكولومبي، أما كيلو الجاموسي في المذبح فيباع بـ 260 جنيهًا.

شلبي جابر عضو مجلس إدارة شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

سعر اللحوم الضاني تسليم المذابح 400 جنيه

وتابع: أن اللحم الجملي يباع بسعر 240 جنيهًا للكيلو، ويباع كيلو لحوم جاموسي أمهات أو كبير بـ 250 جنيهًا، أما سعر اللحوم الضاني تسليم المذابح فيصل الكيلو لـ 400 جنيه.

اللحمة

سعر القائم من اللحوم تبدأ من 150 جنيهًا

وأشار إلى أن أسعار اللحوم القائم تتراوح ما بين 170 إلى 185 جنيهًا للعجول البقري الفلاحي، وتتراوح من 150 لـ 165 جنيهًا للعجول الجاموسي، وفيما يخص أسعار اللحوم الضاني فتراوح القائم منها ما بين 250 و270 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم اليوم في المحلات للمستهلكين

وعن أسعار اللحوم اليوم في المحلات للمستهلكين، قال عضو شعبة القصابين إن سعر كيلو اللحوم البلدية يتراوح من 380 جنيهًا إلى 400 جنيه في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية.

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم الكولومبي تبدأ من 450 جنيهًا في المناطق الراقية

وأضاف: بينما تبدأ أسعار اللحوم الكولومبي والمستوردة من 450 جنيهًا في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى في المناطق الراقية.

أسعار اللحوم اليوم

توقعات باستقرار أسعار اللحوم خلال ليلة رأس السنة

وعن توقعاته لأسعار اللحوم خلال احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، أوضح أنه يتوقع استقرار أسعار اللحوم خلال ليلة رأس السنة ونهاية العام الجاري.

اسعار اللحوم اليوم

توقعات بانتعاش سوق اللحوم خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد

واستطرد قائلًا: خاصة وأن الإقبال على الشراء مستقر دون زيادة، مع استمرار صيام معظم الأخوة الأقباط الأرثوذكس، وأن زيادة المبيعات في سوق اللحوم ستبدأ مع يوم 7 يناير بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد الذي معه سيحدث انتعاش لسوق اللحوم.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار اللحوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحم الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

سعر اللحمة اليوم

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 417.7 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 392.6 جنيه، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيهًا إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

سعر اللحمة اليوم

أسعار اللحمة البتلو في أسواق المحافظات

وسجل متوسط سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة؛ وفقًا لرصد البوابة الحكومية، نحو 415 جنيهًا.

وتراوح أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 330 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

سعر اللحمة اليوم

سعر كيلو اللحمة“البتلو” بالعظم في الأسواق

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، جاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 393.5 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 330 جنيهًا في أسواق المحافظات.

سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

سعر اللحمة اليوم

سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 355.4 جنيه، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 391.6 جنيه في الأسواق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 300 جنيه للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

سعر اللحمة اليوم

سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فجاءت أسعاره كالآتي:

سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 396.8 جنيه في الأسواق.

بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 320 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.

يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

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