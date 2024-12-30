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رياضة

كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة إنبي في الدوري

كولر
كولر

 أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إنبي، مساء اليوم الإثنين في المباراة، المقرر أن يجمع بين الفريقين على إستاد المقاولون العرب، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

 

تشكيل الأهلي أمام إنبي 
 

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز 

تنطلق مباراة الاهلي وانبي فى الخامسة مساء اليوم الإثنين على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز 

تنقل مباراة الأهلي وإنبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.
ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز 

ويحتل فريق النادي الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة وبفارق 3 ثلاث نقاط عن نادي الزمالك المتصدر لترتيب البطولة برصيد 14 نقطة، ولكن لدي المارد الأحمر مباراة مؤجلة.

بينما يتواجد فريق إنبي في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط. 

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