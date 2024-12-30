الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الدوري المصري، تستكمل اليوم الإثنين مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهات قوية وهم إنبي ضد الأهلي، وزد ضد بتروجت، والجونة ضد بيراميدز، وفاركو ضد سموحة. 

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة 

الجونة ضد بيراميدز: 5 مساء - قناة On time sports 2
إنبي ضد الأهلي 5 مساء - قناة On time sports 1

زد مع بتروجيت 8 مساء - قناة On time sports 1

سموحة مع فاركو 8 مساء - قناة On time sports 2

 

 فيما يلتقي غدًا المصري البورسعيدي مع سيراميكا كليوباترا، وتختتم الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري يوم الأربعاء بمواجهتي مودرن سبورت ضد الاسماعيلي، وغزل المحلة ضد البنك الأهلي.

قائمة الأهلي أمام إنبي 


حراسة المرمى: حمزة علاء – مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو - مصطفى أبو الخير

 

خط الهجوم: وسام أبو علي – سمير محمد

بينما استبعد كولر كل من: محمد الشناوي، عمر كمال، خالد عبد الفتاح، يوسف أيمن، كهربا، رضا سليم، علي معلول، كريم فؤاد، طاهر محمد، محمد هاني، محمد عبد الله. 

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1 الزمالك 14 نقطة
2 الأهلي 11  نقطة
3 بيراميدز 11  نقطة
4 سيراميكا كليوباترا 11  نقطة
5 المصري البورسعيدي 11  نقطة
6 زد إف سي 9  نقاط
7 الاتحاد السكندري 9  نقاط
8 بتروجيت 8  نقاط
9 غزل المحلة 8  نقاط
10 طلائع الجيش 8  نقاط
11 فاركو 7  نقاط
12 الإسماعيلي 6  نقاط
13 الجونة 6  نقاط
14 حرس الحدود 6  نقاط
15 سموحة 5  نقاط
16 إنبي 5  نقاط
17 البنك الأهلي 5  نقاط
18 مودرن سبورت 4  نقاط

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز انبي ضد الاهلي زد ضد بتروجت الجونة ضد بيراميدز فاركو ضد سموحة

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري والإنجليزي

أبرزها مباراة الأهلي وإنبي، حكام مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري
ads

الأكثر قراءة

قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن تأسيسه.. التفاصيل الكاملة للحزب السياسي الجديد

9 زلازل تضرب إثيوبيا خلال 24 ساعة لأول مرة، وخبير جيولوجيا: تهدد سد النهضة

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024

ما هي مضاعفات مرض نتنياهو وهل يسبب الوفاة؟

ليفربول يتربع على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

منع فيلم نيكول كيدمان Babygirl من العرض في الدول العربية

البلدي يتراجع 3 جنيهات، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024

الزمالك يتصدر، ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

منوعات

المزيد

طائرة تلقي الأموال على منزل العروس، باكستاني يفاجئ نجله في حفل زفافه (فيديو)

توقعات برج العقرب 2025، الحظ في انتظارك

مصرع 3 سياح أجانب وإصابة 7 أخرين في حريق بفندق بتايلاند (فيديو)

ميدفيديف يقترح على ترامب وماسك شراء كندا وبريطانيا وقناة بنما

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الإثنين؟

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الإثنين 30-12-2024

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 29-12-2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فتح دمشق وتحرير الأقصى، شهر رجب مفتاح النصر في التاريخ الإسلامي

من خواطر الشعراوي، كيف أثبت فرعون بطلان حجته أمام موسى؟ (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية