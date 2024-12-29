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رياضة

خبير تحكيمي: الاتحاد لا يستحق ركلة جزاء وطرد عبد الغني غير صحيح

مباراة الزمالك والاتحاد
مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، فيتو

أكد توفيق السيد الخبير التحكيمي، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، لا يستحق ضربة جزاء في مباراة الزمالك بالدوري المصري.

لاعب الاتحاد لا يستحق الطرد

وقال توفيق السيد، في تصريحات تليفزيونية: "طبقًا للقطة الفيديو في المباراة، في لقطة أحمد فتوح مع عبد الغني محمد، الاتحاد السكندري لا يستحق ركلة جزاء وقرار الحكم صحيح، وعبدالغني محمد، لم يمثل في الكرة ولا يستحق الطرد".

وتابع:" لاعب الاتحاد السكندري لا يستحق الحصول على إنذار رغم عدم وجود مخالفة، ووقوع اللاعب طبيعي ولا يوجد تمثيل في اللعب وده من واقع خبرتي".

الغندور أدار المباراة بشكل جيد

وأكمل: "أحمد الغندور أدار مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، بشكل جيد بجانب طاقم التحكيم".

وعن تعيين خبير أجنبي قال:" نحترم قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، ودي فرانك دبلكير، حكم جيد وسبق له إدارة مباراة للأهلي والزمالك، في 2009، وظهير في كأس العالم".

وأتم:" أعتقد أن هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة تواصل مع الخبراء في الفيفا لاختيار الخبير الأجنبي بحكم علاقته".

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