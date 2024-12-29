الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الزراعة توزع أبقارا عشارا على 104 سيدات في أسوان

الزراعة
الزراعة

وزع مشروع التنمية الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL) ٥٢ بقرة عشارا على عدد ١٠٤ سيدة من قرى وادى الصعايدة بمحافظة أسوان، كل اثنين يشتركان في قرة واحدة.

يأتي ذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

 

توزيع أبقار على الفلاحين 

وصرح د هانى درويش المدير التنفيذي للمشروع أن القرى المستفيدة من المنح هي قرية الإيمان والشهامة والسماحة وعمرو بن العاص والإشراف مضيفا أن المشروع ممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد".

وإشار إلى أن ذلك يأتي من خلال خطة وزارة الزراعة لإقامة مجتمع زراعى متكامل بمناطق الاستصلاح الجديدة وإيمانًا بدور المرأة الريفية في بناء المجتمع الزراعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزراعة واستصلاح الاراضي التنمية الزراعية المستدامة استصلاح الأراضي المهندس مصطفى الصياد المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة
ads

الأكثر قراءة

وفاة المطرب أحمد عدوية عن عمر يناهز 79 عاما

أثار الجدل بتقبيل جيهان السادات واقتحم غرفة نجوى فؤاد، وفاة جيمي كارتر مهندس كامب ديفيد

محمد صلاح يحقق 4 أرقام قياسية في مباراة ليفربول أمام وست هام

التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة ببعض المحافظات بسبب موجة الطقس السيئ

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

موعد ومكان تشييع جثمان نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية

وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

محمد عدوية ناعيا والده: رحل حنون القلب وجابر الخواطر

منوعات

المزيد

مخترع الذكاء الاصطناعي يحذر من قضاء AI على البشر خلال العقد المقبل

تنبؤات مخيفة لعام 2025، أبرز توقعات العرافة بابا فانجا فى نسختها المطورة

الصحافة الفرنسية تعيش حالة حداد حزنا على رحيل الكاتب العملاق أوليفييه تود

السينما الهندية تحقق نجاحات في المهرجانات الدولية برعاية النساء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 29-12-2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد 29/12/2024

كم سجل سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الأحد؟

المزيد

انفوجراف

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

ما حكم قراءة حظك اليوم والأبراج؟ أزهري يحسم الجدل (فيديو)

ما حكم العتيرة " ذبيحة شهر رجب ؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية