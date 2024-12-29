مصرع مسن صدمته دراجة بخارية بملوى في المنيا

لقي شخص مصرعة صدمته دراجة بخارية أثناء السير في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، تم تحرير محضر بالواقعة.

مصرع مسن في حادث دراجة بخارية بملوى جنوب المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة شخص إثر صدمة من قبل دراجة بخارية في احدي شوارع مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا.

الأجهزة الأمنية في المنيا

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "ف _. " إثر صدمتة دراجة بخارية اثناء سيره في احدي شوارع مدينة ملوي.

تم نقل المتوفي الي ثلاجة حفظ الموتي في مستشفي ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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