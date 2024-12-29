محلل سياسي: الملف السوري مُعقد وتعامل مصر مع دمشق سيكون من باب الأمر الواقع

قال محمد نور، المحلل السياسي: إن الحدود المصرية بالكامل مُشتعلة من إرهابيين وأعداء إقليميين على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن مصر تحاول قدر الإمكان التعامل مع هذه القضايا واحدة تلو الأخرى، حيث تسعى لتفعيل الاستقرار في ليبيا، وتسوية الوضع في السودان، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

الملف السوري المعقد وتقسيم سوريا

وأضاف، أن الملف السوري مُعقد، وتعامل مصر مع دمشق سيكون من باب القبول بالأمر الواقع، مشيرًا إلى أن سوريا أصبحت مقسمة بالفعل، حيث احتلت إسرائيل المزيد من الأراضي في سوريا، وهناك وعد بإقامة دولة للأكراد في شمال سوريا، وتُسيطر أنقرة على بعض الأراضي السورية.

توافق أمريكي تركي على إسقاط بشار الأسد

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس”: أن هناك توافقًا حدث بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا على إسقاط نظام بشار الأسد، ولكن هناك خلاف بين أنقرة والولايات المتحدة الأمريكية حول إقامة دولة كردية في شمال سوريا، وبدأت هناك بعض الصراعات بين القوات السورية الموالية لتركيا والأكراد.

تقسيم سوريا على 3 دول

ولفت إلي أن الوضع حُسم بتقسيم سوريا بين تركيا وإسرائيل والأكراد، مشددًا على ضرورة العمل على منع تصدير ما يُسمى بـ"الثورة السورية" إلى بعض الدول الإقليمية مثل دول الخليج أو الأردن أو ليبيا.

وأشارإلي أن روسيا تعمل على إعداد بعض القواعد الروسية في ليبيا، وتركيا تعمل على زيادة تواجدها أيضا في ليبيا، وهذا قد يؤدي إلى تصدير عشرات الآلاف من الإرهابيين إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مصر قادرة على التعامل مع كافة الملفات الخارجية؛ ولكن هذا مُرتبط باستقرار الجبهة الداخلية والحفاظ على الشارع المصري من أي فوضى محتملة، وعدم استنزاف القيادة السياسية في مشاكل داخلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.