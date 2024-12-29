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سياسة

محلل سياسي: الملف السوري مُعقد وتعامل مصر مع دمشق سيكون من باب الأمر الواقع

تقسيم سوريا، فيتو
تقسيم سوريا، فيتو

قال محمد نور، المحلل السياسي: إن الحدود المصرية بالكامل مُشتعلة من إرهابيين وأعداء إقليميين على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن مصر تحاول قدر الإمكان التعامل مع هذه القضايا واحدة تلو الأخرى، حيث تسعى لتفعيل الاستقرار في ليبيا، وتسوية الوضع في السودان، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

الملف السوري المعقد وتقسيم سوريا 

وأضاف، أن الملف السوري مُعقد، وتعامل مصر مع دمشق سيكون من باب القبول بالأمر الواقع، مشيرًا إلى أن سوريا أصبحت مقسمة بالفعل، حيث احتلت إسرائيل المزيد من الأراضي في سوريا، وهناك وعد بإقامة دولة للأكراد في شمال سوريا، وتُسيطر أنقرة على بعض الأراضي  السورية.

توافق أمريكي تركي على إسقاط بشار الأسد

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس”: أن هناك توافقًا حدث بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا على إسقاط نظام بشار الأسد، ولكن هناك خلاف بين أنقرة والولايات المتحدة الأمريكية حول إقامة دولة كردية في شمال سوريا، وبدأت هناك بعض الصراعات بين القوات السورية الموالية لتركيا والأكراد.

تقسيم سوريا على 3 دول

ولفت إلي أن الوضع حُسم بتقسيم سوريا بين تركيا وإسرائيل والأكراد، مشددًا على ضرورة العمل على منع تصدير ما يُسمى بـ"الثورة السورية" إلى بعض الدول الإقليمية مثل دول الخليج أو الأردن أو ليبيا.

وأشارإلي أن روسيا تعمل على إعداد بعض القواعد الروسية في ليبيا، وتركيا تعمل على زيادة تواجدها أيضا في ليبيا، وهذا قد يؤدي إلى تصدير عشرات الآلاف من الإرهابيين إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة.

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وأشار إلى أن مصر قادرة على التعامل مع كافة الملفات الخارجية؛ ولكن هذا مُرتبط باستقرار الجبهة الداخلية والحفاظ على الشارع المصري من أي فوضى محتملة، وعدم استنزاف القيادة السياسية في مشاكل داخلية.

 

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سوريا تركيا تقسيم سوريا الأكراد الولايات المتحدة بشار الأسد

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