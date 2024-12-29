وزير النقل يتابع مغادرة السوريين العائدين لبلادهم عبر موانئ البحر الأحمر

قام الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل بمتابعة إجراءات سفر السوريين عبر موانئ البحر الأحمر وعلى متن عبارات الجسر العربى للعودة لبلادهم بعد استقرار الأوضاع.

وشدد وزير النقل على تقديم التسيسيرات للسوريين وتسهيل عملية السفر عبر الموانئ المصرية فى طريق العودة للسوريين.

وقد غادرت ميناء نويبع البحري اليوم أول فوج من السوريين العائدين إلى بلادهم على متن العبارة "آيلة"، والذي يضم 40 شخصًا، حيث قامت شركة جيت الأردنية بنقلهم عبر اتوبيسات من أماكن اقامتهم بالقاهرة الى الميناء، حيث تم إنهاء كافة إجراءات التفتيش والجوازات وتم نقلهم من خلال الاتوبيسات إلى العبارة التي ستنقلهم الى ميناء العقبة الأردني ومن ثم نقلهم الى معبر جابر بين الجانبين الأردني والسوري، والعودة إلى ديارهم، وتأتى هذه العملية في إطار الجهود المشتركة بين مصر والأردن لتسهيل عودة الأشقاء السوريين إلى بلادهم مع توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان راحة وسلامة المسافرين خلال الرحلة.



وشدد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على جميع الجهات المعنية بالميناء بتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لضمان راحة وسلامة العائدين، وتجهيز صالة السفر في ميناء نويبع بأحدث التجهيزات لاستقبال المسافرين وتيسير كافة الإجراءات لهم مشيرا إلى أن الميناء قد تم تجهيزه بكافة الوسائل اللازمة لاستقبال المسافرين وتيسير إجراءات سفرهم إلى ميناء العقبة الأردني، وأضاف أن التنسيق مع السلطات الأردنية لضمان سلاسة الإجراءات،، وأكد على أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون العربي وتقديم الدعم الإنساني للأشقاء السوريين، مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات قد تم اتخاذها لضمان سلاسة عملية السفر وتقديم أفضل الخدمات للعائدين. تنفيذًا لتوجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير التي أكدت على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للأشقاء السوريين خلال عودتهم إلى ديارهم، متمنيًا لهم الاستقرار والرخاء.

وأفاد عدنان العبادلة مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لضمان راحة وسلامة المسافرين، من خلال تقديم خدمات النقل بأعلى معايير الأمان والراحة، حيث تم تجهيز العبارة "آيلة" بأحدث وسائل الراحة، كما تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان سلاسة الإجراءات والتعامل مع المسافرين بكل احترام واحترافية، كما تم توفير وجبات غذائية للمغادرين خلال الرحلة، وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لضمان وصولهم إلى ميناء العقبة الأردني ومن ثم إلى الأراضي السورية بأمان.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص مصر على تقديم الدعم والمساندة لكافة الشعوب العربية الشقيقة، وتؤكد الحكومة المصرية التزامها بتقديم كل ما يلزم من تسهيلات ودعم للأشقاء السوريين حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بسلام وأمان. مؤكدًا أن مصر ستظل داعمة لكافة الجهود الإنسانية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والرخاء لشعوب المنطقة.

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