الأحد 29 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وزير النقل يتابع حركة الركاب والبضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل حركة نقل الركاب والبضائع عبر موانئ البحر الأحمر بالتزامن مع موجة الطقس غير المستقر التى تشهدها البلاد خلال الفترة  الأخيرة.

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 970 شاحنة و155 سيارة

حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 591 شاحنة و150 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 379 شاحنة و5 سيارة. 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم  لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس وEURO STAR، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين امل و Alcudia Express  وغادرت ثلاث سفن وهي الحرية، دليلة وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 2100 طن بضائع و295 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر للسفينتين  آور وآيلة). 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2235 راكب بموانيها.
الأحد 29 ديسمبر 2024.

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