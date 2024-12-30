الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

أماكن إجراء اختبارات القبول في معاهد معاوني الأمن 2025 (إنفوجراف)

أماكن إجراء اختبارات
أماكن إجراء اختبارات القبول في معاهد معاونى الأمن 2

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معهد تاهيل الافراد بسوهاج معاهد معاوني الأمن 2025 معهد معاوني الامن بطره معهد معاوني الأمن بالبحيرة م معهد معاوني الامن بالبحيرة معاهد معاوني الأمن

مواد متعلقة

فتح باب التقديم في معاهد معاوني الأمن 4 يناير.. الداخلية تحدد شروط الالتحاق.. و5 أماكن لإجراء اختبارات القبول

15 سيارة إطفاء تكافح حريق مصنع أثاث فى دمياط وإصابة 4 عمال

القبض على صاحب شركة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة

ضبط 9 لصوص ارتكبوا 26 جريمة سرقة دراجات نارية و ماكينة رى فى الشرقية والجيزة

الأحوال المدنية: استخراج 28 ألف بطاقة من خلال القوافل المتنقلة

ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

تحرير 1372 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة

وزير الداخلية مهنئًا السيسي بالعام الميلادي الجديد: نمضي بعزيمة ثابتة لتأمين مسيرة أمتنا 

ads

الأكثر قراءة

مياه القاهرة تعلن انقطاع المياه عن هذه المناطق

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية صباح الإثنين 30 ديسمبر 2024

4 نماذج في اللجنة، قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن تأسيسه.. التفاصيل الكاملة للحزب السياسي الجديد

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024

ماذا طالب رئيس النواب من الأعضاء قبل تقديم تعديلات بقانون الإجراءات الجنائية؟

9 زلازل تضرب إثيوبيا خلال 24 ساعة لأول مرة، وخبير جيولوجيا: تهدد سد النهضة

النواب يوافق على مواد حالات التلبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

منوعات

المزيد

جاليري لمنتجات الألمونيوم المزخرف بسوق الفسطاط، الأسعار تبدأ من 35 جنيها (فيديو وصور)

أغرب هدايا وديكورات الكريسماس 2025، شجرة البرتقال المجفف تخطف الأنظار (فيديو وصور)

«السف» حرفة يدوية إماراتية تتحدى الحداثة، «أم سيف» تروي قصتها مع تراث بلادها (فيديو وصور)

طائرة تلقي الأموال على منزل العروس، باكستاني يفاجئ نجله في حفل زفافه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الإثنين؟

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الإثنين 30-12-2024

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 29-12-2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

أماكن إجراء اختبارات القبول في معاهد معاوني الأمن 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فتح دمشق وتحرير الأقصى، شهر رجب مفتاح النصر في التاريخ الإسلامي

من خواطر الشعراوي، كيف أثبت فرعون بطلان حجته أمام موسى؟ (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية