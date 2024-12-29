النيابة تستعجل تحريات المباحث في واقعة عصابة الآثار بمدينة بدر

استعجلت نيابة بدر، تحريات المباحث التكميلية في واقعة اتهام (9 عناصر إجرامية) كونوا تشكيل عصابى للنصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بحيازتهم قطع أثرية، وطلب مبالغ مالية منهم لإستكمال أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، واتخاذهم لفيلا مستأجرة بدائرة قسم شرطة بدر كمقر لمزاولة نشاطهم الإجرامى وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على العديد من المضبوطات أبرزها (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية –كمية من الأوراق الملونة بحجم الأوراق المالية – عدد 3 هواتف محمولة "بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على مقاطع لقطع آثرية للبيع")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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