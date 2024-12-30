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أسعار السمك في رأس السنة، البوري يصل لـ120 جنيها (صور)

عروض على الأسماك
عروض على الأسماك بمناسبة رأس السنة

 تشهد أسواق الأسماك حركة تجارية نشطة مع اقتراب احتفالات رأس السنة، حيث يزداد الطلب على المأكولات البحرية بأنواعها، مما يدفع العديد من التجار لتقديم عروض مغرية لجذب المستهلكين. 

وتعد الأسماك من الوجبات الأساسية على الموائد المصرية خلال الأعياد، خاصة مع تفضيلها كوجبة صحية ومغذية.

وفيما يلي نظرة على أسعار أبرز أنواع الأسماك في الأسواق خلال هذه الفترة:

 

النوعالوصفالسعر بالجنيه المصريالعرض الخاص
البوريمتوسط الحجم120 جنيها-
الدنيسطازج مستورد180 جنيها-
الماكريلمحلي140 جنيها-
السبيططازج260 جنيها-
التونةعالية الجودة250 جنيها124 جنيه فقط!
الجمبري الوسطحجم متوسط500 جنيه300 جنيه فقط!
البلطيشعبي90 جنيها-

العروض الأبرز:

  1. سمك التونة: عرض خاص يجعل سعر الكيلوجرام 124 جنيهًا بدلًا من 250 جنيهًا، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمحبي الأسماك عالية الجودة.
  2. الجمبري الوسط: تخفيض مذهل يتيح شراء الكيلوجرام بـ300 جنيه فقط بدلًا من 500 جنيه، فرصة لا تُفوت لمحبي المأكولات البحرية الفاخرة.

تحليل السوق:

  • ارتفاع الطلب على الأسماك المميزة: مثل الدنيس والبوري، حيث تتراوح أسعارها بين 180 الي  280 جنيهًا للكيلوجرام.
  • الأسماك الشعبية الأكثر طلبًا: مثل البلطي، بسعر يبدأ من 90 جنيهًا والماكريل ب 140 جنيها.
  • عروض تشجيعية كبيرة: تبرز العروض على التونة والجمبري كأقوى المنافسين هذا الموسم.

نصيحة للمستهلكين:

اغتنموا الفرصة للاستفادة من العروض الخاصة، مع التأكد من شراء الأسماك الطازجة من مصادر موثوقة لضمان الجودة.

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احتفالات رأس السنة اسعار السمك أسواق الأسماك أنواع الأسماك سعر البوري
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