أسعار السمك في رأس السنة، البوري يصل لـ120 جنيها (صور)

تشهد أسواق الأسماك حركة تجارية نشطة مع اقتراب احتفالات رأس السنة، حيث يزداد الطلب على المأكولات البحرية بأنواعها، مما يدفع العديد من التجار لتقديم عروض مغرية لجذب المستهلكين.

وتعد الأسماك من الوجبات الأساسية على الموائد المصرية خلال الأعياد، خاصة مع تفضيلها كوجبة صحية ومغذية.

وفيما يلي نظرة على أسعار أبرز أنواع الأسماك في الأسواق خلال هذه الفترة:

النوع الوصف السعر بالجنيه المصري العرض الخاص البوري متوسط الحجم 120 جنيها - الدنيس طازج مستورد 180 جنيها - الماكريل محلي 140 جنيها - السبيط طازج 260 جنيها - التونة عالية الجودة 250 جنيها 124 جنيه فقط! الجمبري الوسط حجم متوسط 500 جنيه 300 جنيه فقط! البلطي شعبي 90 جنيها -

العروض الأبرز:

سمك التونة: عرض خاص يجعل سعر الكيلوجرام 124 جنيهًا بدلًا من 250 جنيهًا، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمحبي الأسماك عالية الجودة. الجمبري الوسط: تخفيض مذهل يتيح شراء الكيلوجرام بـ300 جنيه فقط بدلًا من 500 جنيه، فرصة لا تُفوت لمحبي المأكولات البحرية الفاخرة.

تحليل السوق:

ارتفاع الطلب على الأسماك المميزة: مثل الدنيس والبوري، حيث تتراوح أسعارها بين 180 الي 280 جنيهًا للكيلوجرام.

مثل الدنيس والبوري، حيث تتراوح أسعارها بين 180 الي 280 جنيهًا للكيلوجرام. الأسماك الشعبية الأكثر طلبًا: مثل البلطي، بسعر يبدأ من 90 جنيهًا والماكريل ب 140 جنيها.

مثل البلطي، بسعر يبدأ من 90 جنيهًا والماكريل ب 140 جنيها. عروض تشجيعية كبيرة: تبرز العروض على التونة والجمبري كأقوى المنافسين هذا الموسم.

نصيحة للمستهلكين:

اغتنموا الفرصة للاستفادة من العروض الخاصة، مع التأكد من شراء الأسماك الطازجة من مصادر موثوقة لضمان الجودة.

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