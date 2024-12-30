الإثنين 30 ديسمبر 2024
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أسعار الفاكهة في الأسواق الكبرى مع اقتراب رأس السنة (صور)

سعر التفاح
سعر التفاح

 تشهد الأسواق الكبرى توافدًا كبيرًا من المستهلكين لشراء الفاكهة مع اقتراب احتفالات رأس السنة، حيث تتنوع الأسعار والجودة لتناسب مختلف الفئات.

 وتعتبر الفاكهة من أبرز السلع التي يحرص المصريون على شرائها خلال هذه الفترة، سواء للاستهلاك المنزلي أو للاحتفال بالمناسبات العائلية.

وفي جولة سريعة على أبرز الأسعار المتوفرة في الأسواق، يظهر تفاوت في أسعار الفواكه حسب نوعها ومصدرها وجودتها. نستعرض فيما يلي جدولًا تفصيليًا يعكس متوسط الأسعار المعلنة:

 

الفاكهةالنوع/الوصفالسعر بالجنيه المصري
تفاح أحمرعادي80 جنيها
تفاح أحمر درجة أولىعالي الجودة89.5 جنيه
تفاح أخضر إيطاليمستورد110 جنيهات
تفاح أصفر متوسطمتوسط الجودة72 جنيها
موزمحلي30 جنيها
كلمنتين (يوسفي)محلي20 جنيها
برتقال بصرهعصير16 جنيها
ليمون أضاليامحلي11 جنيها
جريب فروت أحمرعصير10 جنيهات
فراولةطازجة50 جنيها
فراولة مغلفة (750 جرام)مغلفة44 جنيها

تحليل السوق:

  1. ارتفاع أسعار التفاح المستورد: يتصدر التفاح الأخضر الإيطالي قائمة الأسعار بسعر 110 جنيهات للكيلوجرام، يليه التفاح الأحمر درجة أولى بسعر 89.5 جنيه.
  2. الفاكهة المحلية الأكثر توفيرًا: سجل الموز والكلمنتين أسعارًا مناسبة، حيث يُباع الموز بـ30 جنيهًا والكلمنتين بـ20 جنيهًا.
  3. الفراولة بين الطازجة والمغلفة: تُباع الفراولة الطازجة بسعر 50 جنيهًا للكيلوجرام، في حين تأتي العبوات المغلفة بسعر أقل نسبيًا.
    تمثل هذه الأسعار متوسطات السوق وقد تختلف بناءً على الموقع والعروض الترويجية. ينصح المستهلكون بالتحقق من جودة الفاكهة قبل الشراء، خاصة مع ازدياد الطلب في فترة الأعياد.

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احتفالات رأس السنة أسعار الفاكهة سعر التفاح سعر الموز سعر الفراولة
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