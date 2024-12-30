أسعار الفاكهة في الأسواق الكبرى مع اقتراب رأس السنة (صور)

تشهد الأسواق الكبرى توافدًا كبيرًا من المستهلكين لشراء الفاكهة مع اقتراب احتفالات رأس السنة، حيث تتنوع الأسعار والجودة لتناسب مختلف الفئات.

وتعتبر الفاكهة من أبرز السلع التي يحرص المصريون على شرائها خلال هذه الفترة، سواء للاستهلاك المنزلي أو للاحتفال بالمناسبات العائلية.

وفي جولة سريعة على أبرز الأسعار المتوفرة في الأسواق، يظهر تفاوت في أسعار الفواكه حسب نوعها ومصدرها وجودتها. نستعرض فيما يلي جدولًا تفصيليًا يعكس متوسط الأسعار المعلنة:

الفاكهة النوع/الوصف السعر بالجنيه المصري تفاح أحمر عادي 80 جنيها تفاح أحمر درجة أولى عالي الجودة 89.5 جنيه تفاح أخضر إيطالي مستورد 110 جنيهات تفاح أصفر متوسط متوسط الجودة 72 جنيها موز محلي 30 جنيها كلمنتين (يوسفي) محلي 20 جنيها برتقال بصره عصير 16 جنيها ليمون أضاليا محلي 11 جنيها جريب فروت أحمر عصير 10 جنيهات فراولة طازجة 50 جنيها فراولة مغلفة (750 جرام) مغلفة 44 جنيها

تحليل السوق:

ارتفاع أسعار التفاح المستورد: يتصدر التفاح الأخضر الإيطالي قائمة الأسعار بسعر 110 جنيهات للكيلوجرام، يليه التفاح الأحمر درجة أولى بسعر 89.5 جنيه. الفاكهة المحلية الأكثر توفيرًا: سجل الموز والكلمنتين أسعارًا مناسبة، حيث يُباع الموز بـ30 جنيهًا والكلمنتين بـ20 جنيهًا. الفراولة بين الطازجة والمغلفة: تُباع الفراولة الطازجة بسعر 50 جنيهًا للكيلوجرام، في حين تأتي العبوات المغلفة بسعر أقل نسبيًا.

تمثل هذه الأسعار متوسطات السوق وقد تختلف بناءً على الموقع والعروض الترويجية. ينصح المستهلكون بالتحقق من جودة الفاكهة قبل الشراء، خاصة مع ازدياد الطلب في فترة الأعياد.

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