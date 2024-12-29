الأحد 29 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

السيسي يؤكد أهمية جذب المراكز الدولية للعمل في مصر بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

شدد الرئيس السيسي على أهمية العمل على جذب المزيد من المراكز الدولية المتخصصة، للعمل في مصر في مجالات البحث والتطوير، وفي التخصصات الأكثر تشعبًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية الرامية إلى تطوير صناعة التعهيد، التي تستهدف تشجيع الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في مصر. 
 

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