الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي يتابع جهود تحسين خدمات التغطية وجودة الاتصالات والإنترنت وتلبية احتياجات المواطنين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
ads

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود تحسين خدمات التغطية وجودة الاتصالات والإنترنت، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين للحصول على خدمات ذات جودة عالية وفاعلية أكبر. 

واجتمع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية الرامية إلى تطوير صناعة التعهيد، التي تستهدف تشجيع الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في مصر.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى حرص الرئيس خلال الاجتماع على متابعة جهود تحسين خدمات التغطية وجودة الاتصالات والإنترنت، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين للحصول على خدمات ذات جودة عالية وفاعلية أكبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي تكليفات رئاسية قرارات جمهورية
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

منها منح الجنسية المصرية لـ15 سوري، قرارات جديدة لرئيس الوزراء

أول تعليق من البيئة بعد حادث هجوم قرش في مرسى علم

تحويل جريمة الزنا من الشكوى إلى البلاغ يثير الخلاف بجلسة النواب

النواب يرفض مقترح النور بتوريث التهم عند وفاة المتهم

حريق في مول سيتي بلازا بأكتوبر

مصادر: استعدادات مكثفة للإعلان عن تدشين حزب سياسي جديد خلال ساعات

مقطع جديد للطائرة الكورية قبل تحطمها يكشف شيئًا غريبًا يدخل في المحرك (فيديو)

منوعات

المزيد

استخراج 15 جثة من حفر في جنوب شرقي المكسيك

إصابة العشرات بمشاكل تنفسية جراء تعرضهم لمادة مجهولة في ألمانيا

فلسطينيون: الكلاب تنهش جثامين الشهداء في بيت حانون

بعد تسجيل حالات اختناق، تونس تحذر من القاتل الصامت

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأحد 29-12-2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

5 لاعبين يصلون إلى +200 هدف آخر عشرة مواسم بالدوريات الكبرى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل صيام شهر رجب كاملًا حرام شرعًا؟ الإفتاء تحسم الجدل

من خواطر الشعراوي، هؤلاء يئسوا من رحمة الله ولهم عذاب أليم (فيديو)

ما فضل شهر رجب في شريعة الإسلام؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية