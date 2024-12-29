حصاد أوقاف المنيا 2024، عقد 2040 حلقة لتحفيظ القرآن

تلقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا من مديرية الأوقاف حول جهودها وإنجازاتها خلال عام 2024، والتي شملت مجالات متعددة أبرزها عمارة المساجد، وخدمة القرآن الكريم، والدعوة، والبر وخدمة المجتمع.





وأشار محافظ المنيا إلى أن العام شهد افتتاح 100 مسجد داخل المحافظة، منها 80 مسجدًا تم إحلالها وتجديدها بتكلفة بلغت 7 مليارات و138 مليون جنيه، إلى جانب ترميم 20 مسجدًا آخر بتكلفة 2 مليون و732 ألفًا و765.5 جنيه، مع فرش جميع المساجد بالكامل.

مديرية الأوقاف في المنيا



كما وزعت مديرية الأوقاف في المنيا خلال العام 8 أطنان من لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية، وسددت 4765 قسطًا من القروض بقيمة إجمالية 1,528,770 جنيهًا، و70 قرضًا واردًا من الوزارة بقيمة 484,500 جنيه، وتم فحص 399 شكوى واردة من المواطنين والرد عليها.

الدعوة والإرشاد الديني بمديرية الأوقاف في المنيا



وفي مجال الدعوة والإرشاد الديني، نفذت مديرية الأوقاف في المنيا البرنامج الصيفي للطفل بمشاركة 57,024 طفلًا، وعقدت 750 ندوة بالمدارس، و4 ندوات حول الصحة الإنجابية، و5232 مجلس ذكر، و5040 درسًا منهجيًا للواعظات. كما شملت الجهود 864 درسًا منهجيًا للأئمة، وتنفيذ 2160 درسًا ضمن برنامج المنبر الثابت، إلى جانب تنظيم 48 قافلة دعوية للقرى المستهدفة و5 لقاءات مع الأطفال.



7104 مقرأة قرآنية و2040 حلقة لتحفيظ القرآن



وفي مجال خدمة القرآن الكريم، عقدت مديرية الأوقاف في المنيا 7104 مقرأة قرآنية و2040 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم بمكاتب التحفيظ بالمكافأة، و1056 مكتبًا على درجة، بالإضافة إلى 192 حلقة تحفيظ عن بُعد.



36 دورة تدريبية في أوقاف المنيا



أما في مجال التدريب، تم نفذت مديرية الأوقاف في المنيا 36 دورة تدريبية شملت موضوعات مثل ترشيد استهلاك المياه، فقه الصيام، اللغة العربية، الإرشاد النفسي، ومخاطر الإلحاد والإرهاب، بمشاركة 1345 متدربًا. كما تعاونت المديرية مع جهات عدة مثل جامعة المنيا، الديوان العام، ومعسكر أبو بكر الصديق لتعزيز قدرات الأئمة والعمال الجدد.

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