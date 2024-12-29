الاستثمار: صرف مساندة تصديرية بقيمة 16.2 مليار جنيه خلال 2024

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن صندوق تنمية الصادرات قام بتنفيذ المبادرة السابعة للسداد الفوري وصرف اجمالي مساندة 16.2 مليار جنيه خلال عام 2024.

صندوق تنمية الصادرات

واشار الى ان جهود صندوق تنمية الصادرات خلال عام 2024 تتضمن التالي:

- دراسة وتقييم أداء البرامج المختلفة لرد الاعباء التصديرية المستفيدة من الصندوق وتحليل النتائج لتقييم الأداء العام ومدى تحقق الأهداف المختلفة.

-عقد اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الثاني والثلاثين وما تضمنه من بدائل ومقترحات للبرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات والقواعد المنظمة لصرف المساندة وحيث انتهى إلى قرارات فيما يخص برنامجي رد أعباء الصادرات لعام 2023 /2024، و2024 /2025 فقد تم صياغة وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية في 1 /7 /2023و 1 /7 /2024 وما يتضمنه من معايير وقواعد روعي فيها رفع كفاءة صرف المبالغ المخصصة ووضوح وسهولة تنفيذ البرنامج وأيضا ضمان كفاءة مراقبة التنفيذ بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتطبيق النظام.



- البدء في إجراءات صرف مستحقات المصدرين وفقًا للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والمعتمد من مجلس الوزراء بجلسته رقم (19) المنعقدة بتاريخ 4 /12 /2024.



- بدء العمل بالمقر الجديد على ضوء النظام المميكن وتوزيع الأكواد على جميع الشركات المتعاملة مع الصندوق.



- إطلاق المرحلة الأولى والثانية من مشروع ميكنة رد الأعباء التصدريرية للمصدرين.



- جاري صرف مستحقات المصدرين عن مشحونات 1-7-2024 بعد اعتماد مجلس الوزراء في 4-12-2024.

تعزيز الصادرات المصرية

واشار الخطيب الى إنجازات الوزارة ومختلف هيئاتها وقطاعاتها التابعة والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2024.

الاستثمار تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية

وقال الوزير: إن وزارة الاستثمار تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.

الدولة تستهدف الوصول بالصادرات الى 145 مليار دولار سنويًّا

وأضاف الخطيب أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات الى 145 مليار دولار سنويًّا.

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