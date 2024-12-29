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محافظات

حصاد الرياضة 2024، تنفيذ مشروعات بـ 137.1 مليون في المنيا

مديرية الشباب والرياضة
مديرية الشباب والرياضة في المنيا

تلقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا مفصلًا من مديرية الشباب والرياضة حول إنجازاتها خلال عام 2024، حيث استعرض التقرير الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية والشبابية، إلى جانب الأنشطة والفعاليات التي ساهمت في دعم النشء والشباب بالمحافظة.
 

مشروعات الإنشاءات بلغت 137.1 مليون جنية


وذكر التقرير أن التكلفة الإجمالية لمشروعات الإنشاءات الشبابية والرياضية بلغت 137.1 مليون جنيه، حيث تضمنت المشروعات إنشاء “نزل الشباب الدولي”، ورفع كفاءة الملعب الخماسي بقرية قلندول، بالإضافة إلى إنشاء ملاعب ومبانٍ إدارية في قرى ديروط أم نخلة، البياضية، سيف النصر الغربية، المطاهرة الشرقية، الجرنوس، منشية اليوسفي، طمبو، والجندية. 

كما تم تطوير قاعة الأنشطة والفنون بالمديرية، وإنشاء ملاعب خماسية في أندية ناصر بالفكرية، النيابة الإدارية، والشعب الرياضي، إلى جانب إنشاء مجمع صالات رياضية في نادي متحدي الإعاقة في المنيا 

افتتاح عدد من المشروعات الكبرى
 


وشهد عام 2024 افتتاح عدد من المشروعات الكبرى،ة في المنيا بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أبرزها “نزل الشباب الدولي” ويضم النزل 108 غرف بطاقة استيعابية تصل إلى 216 فردًا، بالإضافة إلى مطعم وكافتيريا وقاعات متعددة الاستخدامات ومشروع إحلال وتجديد فرع نادي المنيا الرياضي بمدينة المنيا الجديدة.

ملعب قانوني مجهز في المنيا 

 وشملت الافتتاحات الملعب القانوني المجهز وفق أحدث المعايير الدولية، ملعبين خماسيين لتنمية المواهب الرياضية، ومبنى إداري جديد يقدم خدمات تنظيمية وإدارية حديثة لأعضاء النادي في المنيا 

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