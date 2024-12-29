نتيجة ماس كهربي.. حريق بمنزل في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد حريق هائل اندلع داخل منزل، في إحدى قرى مركز المنيا، دون خسائر بشرية.

حريق هائل داخل منزل في المنيا



تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن، بنشوب حريق بمنزل بجوار مقام الشيخ مسعود، بقرية الحوارتة التابعة إداريا لـ مركز المنيا، نتيجة ماس كهربائي.

دون أضرار بشرية

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع الحريق وتم إخماده دون امتداده للمناطق المجاورة، دون أضرار بشرية ولكن تسبب في خسائر مادية تنحصر في محتويات المنزل.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.