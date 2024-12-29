الأحد 29 ديسمبر 2024
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محافظات

نتيجة ماس كهربي.. حريق بمنزل في المنيا

حريق هائل داخل منزل
حريق هائل داخل منزل في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد حريق هائل اندلع داخل منزل، في إحدى قرى مركز المنيا، دون خسائر بشرية.

حريق هائل داخل منزل في المنيا


تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن، بنشوب حريق بمنزل بجوار مقام الشيخ مسعود، بقرية الحوارتة  التابعة إداريا لـ مركز المنيا، نتيجة ماس كهربائي.

دون أضرار بشرية

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع الحريق وتم إخماده دون امتداده للمناطق المجاورة، دون أضرار بشرية ولكن تسبب في  خسائر مادية تنحصر في محتويات المنزل.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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