محافظ الجيزة: تطوير الطرق السياحية بالواحات البحرية بتكلفة 8 ملايين جنيه (صور)

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن تخصيص 8 ملايين جنيه لتطوير ورصف الطرق المؤدية إلى أهم المزارات السياحية بالمركز ومدينة الباويطي.

وأوضح محافظ الجيزة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي المحافظة لتوفير تجربة سياحية مميزة للزوار، والاستفادة القصوى من المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها الواحات.

إنشاء طرق جديدة ومطورة

ومن بين الطرق المقرر تطويرها: الطريق المؤدي إلى بحيرة المأمور السياحية، وطريق حديقة الطفل، وطريق بلازا السياحي، والطريق المزدوج بجزيرة الواسطى.

كما أعلن محافظ الجيزة عن بدء تنفيذ أعمال رصف الطريق الأوسطي بالواحات بتكلفة 2.3 مليون جنيه، وذلك لربطه بشارع وطني ممتد غربًا بطول 450 مترًا.

تعاون الجيزة مع جهاز تعمير الوادي الجديد

وأشار محافظ الجيزة إلى التعاون المثمر مع جهاز تعمير الوادي الجديد، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة ثلاث طرق حيوية في الواحات، وهي: طريق أحمد عيد، وطريق البامب، واستكمال رصف طريق سيوة بقرية القصر.

ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل الوصول إلى المزارات السياحية: مما يساهم في جذب المزيد من السياح، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان والزوار، وتعزيز الحركة الاقتصادية من خلال تنشيط السياحة وزيادة الإيرادات، وتحسين المظهر الحضاري للواحات البحرية.



محافظ الجيزة يؤكد على الالتزام بالجدول الزمني للمشاريع.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ هذه المشاريع، وذلك لضمان استفادة المواطنين منها في أقرب وقت ممكن.

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