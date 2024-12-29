الاستثمار: طرح أكثر من 1000 فرصة للاستثمار الصناعى في 14 محافظة

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنجازات الوزارة ومختلف هيئاتها وقطاعاتها التابعة والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2024.

الاستثمار تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية

وقال الوزير: إن وزارة الاستثمار تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.

وتتضمن أهم الانجازات لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كالتالى:

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة





▪ طرح أكثر من 1000 فرصة للاستثمار الصناعى موزعة على 17 منطقة صناعية في 14 محافظة بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.



▪︎ طرح اكثر من 450 قطعة أرض صناعية عبر الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية باعتبارها المنصة الترويجية للاستثمار في جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق بين الهيئة وهيئة التنمية الصناعية.



▪︎ تطبيق تقنية التوقيع الإلكتروني لتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم خدمات الاستثمار وتوسيع قاعدة استخدام هذه التقنية.



▪︎ توقيع اتفاقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الهيئة العامة للاستثمار وبنك HSBC مصر.



▪︎ توقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال في مجال الترويج للاستثمار محليًا ودوليًا ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الفرص الاستثمارية واستغلالها بالشكل الأمثل.



▪︎ التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية في اطار برنامج «تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال»والذي تضمن تدريب وتقديم استشارات لـ600 رائد أعمال في 17 محافظة.



▪︎ توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة ببيلاروسيا، لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار بين البلدين.



▪︎ توقيع مذكرة تفاهم مع الخارجية البريطاني لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية.

▪︎ مشاركة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحُرة والبعثة الدائمة في جنيف، في أعمال لجنة الاستثمار والمشاريع والتنمية، التابعة لمؤتمر الأُمم المُتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والتي عقدت في جنيف خلال الفترة من 29 إبريل إلى 1 مايو 2024.



▪︎ توقيع مذكرة تفاهم مع بنك كريدي أجريكول مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.



▪︎ حصول الهيئة العامة للاستثمار على جائزة الاستثمار AIM لعام 2024 للعام السادس على التوالي عن منطقة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتويجا لجهودها فى مجالات دعم الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم المسئولية المجتمعية للشركات وتعظيم الأثر الاجتماعي على حياة المواطنين، وتيسير ممارسة الأعمال، وزيادة الصادرات، واستدامة التنمية وتعزيز الروابط المحلية ودعم الموردين المحليين، وتدفقات الاستثمارات وتنوعها ومساهمتها في خلق الوظائف.



▪︎ اتاحة خدمة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيا بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، عبر الموقع الإلكتروني.



▪︎ افتتاح وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة وإطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالوحدة.



▪︎ اطلاق البرنامج التدريبي (مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر).



▪︎ الحصول على جائزة الإنجاز المؤسسي خلال فعاليات قمة " نماذج مصرية ناجحة في عصر التحديات - مصر للأفضل " وذلك تتويجا لتحقيقها تقدم كبير في مجال دعم وتشجيع الاستثمار المستدام، وخلق بيئة محفزة للابتكار.

▪︎ تنظيم برنامج تدريبي توعوي لقيادات وزارة قطاع الاعمال العام والشركات التابعة لها.



▪︎ استضافة فعاليات منتدى الأعمال المصري البريطاني للاستثمار في البنية التحتية بحضور 30 شركة بريطانية.



▪︎ التوسع في تقديم الخدمات الاستثمارية الإلكترونية للمصريين بالخارج في النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي عُقد تحت شعار "من أم الدنيا.. لكل الدنيا" خاصة فيما يتعلق بالقضاء على البيروقراطية والاستغناء عن طلب معظم المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها، بالإضافة إلى التعاون في تخصيص الأراضي مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.



▪︎ اعداد لجنة مشتركة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمحافظات للتعاون في تحديد والترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظات.



▪︎ توقيع مذكرة تفاهم بين الوحدة الدائمة لريادة الأعمال ومعهد بحوث الإلكترونيات لدعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا.



▪︎ التنسيق مع الجانب الهندي لربط منصات دعم رواد الأعمال في البلدين.



▪︎ استقبال وفدين صينيين ضما ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، لتفعيل خطط الاستثمار وبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، وتحويل خطط وبرامج الاستثمار المشتركة إلى استثمارات على أرض الواقع.



▪︎ استضافة وفد من الشركات اليابانية (24 شركة) لبحث تعميق وتوطين تكنولوجيا الطاقة الخضراء.



▪︎ توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتوعية والترويج للاستثمار في مصر.



▪︎ استقبال وفد اقتصادي من هونج كونج لبحث فرص الاستثمار بمصر



▪︎ استضافة وفدًا حكوميًّا صينيًّا رفيع المستوى، لبحث تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.



▪︎عقد برنامج تدريبي متخصص فى مجال " إعداد وتأهيل محامي الشركات للدخول الى سوق العمل "





▪︎ المشاركة في فعاليات لجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المُنعقدة في باريس خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر.



▪︎استضافة فعاليات البرنامج التدريبي (COMFAR) بالتعاون مع منظمة اليونيدو والاتحاد الأوروبي فى مجال استخدام برنامج النموذج الحاسوبي لتحليل الجدوى وإعداد التقارير (COMFAR) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).



▪︎ الحصول على جائزة التميز في الاستدامة خلال مؤتمر الاستثمار الدولي لجهود الهيئة في جذب مشروع هاير مصر للإلكترونيات، الذي يعد من أبرز المشروعات الاستثمارية في مصر.



▪︎ استضافة بعثة من البنك الدولي في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)



▪︎ قيام الهيئة ومجموعة مكسيم للاستثمار بتوقيع عقد إطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية في مصر والذي سيكون وجهة عالمية للسياحة العلاجية ويضمن دخل مستدام من النقد الأجنبي.



▪︎ افتتاح أول مصنع باستثمارات فيتنامية 100% في مصر بتكلفة استثمارية 30 مليون دولار في المرحلة الأولى، والذي سينتج 300 ألف طن من البتروكيماويات.



▪︎ استضافة سلسلة اجتماعات مكثفة بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إطار إعداد استراتيجية وطنية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025-2030.



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