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اقتصاد

وزير الاستثمار: قبول 77 ألفا و975 رسالة صناعية في 2024

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنجازات الوزارة ومختلف هيئاتها وقطاعاتها التابعة والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2024.

 الاستثمار تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية 

وقال الوزير إن وزارة الاستثمار تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. 

وتتضمن أهم إنجازات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  المحاور التالية:

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
- بلغ عدد الرسائل المعروضة على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال عام 2024 نحو (97399) رسالة.
- بلغت رسائل الواردات الصناعية (82549) رسالة تم قبول (77975) رسالة ورفض عدد (4574) رسالة.
- بلغت رسائل الواردات غير الصناعية (14850) رسالة تم قبول (14254) رسالة، ورفض عدد (596) رسالة.
- قامت معامل الهيئة بفحص (477765) رسالة خلال عام 2024 حيث بلغ عدد العينات التي تم فحصها عدد (173733) عينة صناعية، وعدد (304032) عينة غذائية وكيميائية من بينها عدد (36484) عينة تعاقد.
- أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (486981) شهادة منشأ خلال عام 2024.
- قام مركز تدريب الهيئة باستقبال (4671) متدرب خلال عام 2024 ومن أهم البرامج التدريبية مزاولة التصدير، ومزاولة الاستيراد، والفحص المعملي للسلع المصدرة والمستوردة بمعامل الهيئة، وبرامج الأيزو.

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الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات حسن الخطيب وزير الاستثمار حسن الخطيب

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