مسلسلات رمضان 2025، أبرز النجوم المنضمين لمسلسل قهوة المحطة

تعاقد خلال الأيام الأخيرة كل من الفنان رياض الخولي والفنان حسن أبو الروس، والفنانة هالة صدقي على المشاركة في مسلسل قهوة المحطة، المقرر أن تبدأ أسرة العمل تصوير أحداثه خلال الأسبوع القادم.



مسلسل قهوة المحطة

المسلسل من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، لتكون بذلك أحدث المنضمين للعمل الذي يشارك في بطولته أحمد خالد صالح وأحمد غزي وبيومي فؤاد وانتصار، وانتاج شركة سينرجي التي تعمل على استكمال باقي أبطال العمل الذين سيعلن عنهم في الأيام المقبلة.

تفاصيل مسلسل قهوة المحطة



يذكر أن المسلسل بطولة جماعية للنجوم ويعرض في ١٥ حلقة تدور أحداثها في إطار اجتماعي مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، ومن المقرر أن يبدأ تصويره قريبًا، وذلك بعد أن انتهت الشركة المنتجة من تحديد مواقع التصوير التي ستجمع أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد، ويعكف المؤلف عبد الرحيم كمال على الانتهاء من كافة حلقات المسلسل لتسليمها لشركة الانتاج قبل بداية التصوير.

ومن المقرر أن يبدأ تصويره قريبًا، وذلك بعد أن انتهت الشركة المنتجة من تحديد مواقع التصوير التي ستجمع أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

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