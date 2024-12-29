توفي شخص فيما أصيب 4 آخرون إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المتوفى والمصابين الي المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة شخص وإصابة 4 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

الأجهزة الأمنية في المنيا

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين وفاة عمر محمد 13 سنة، وإصابة 4 آخرين وهم: مرسى مؤمن، 14 سنة، ووليد سيد إسماعيل، 28 سنة، ومسلم سعد أحمد، 45 سنة، ومحمد ياسر، 15سنة، تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

مستشفى سمالوط النموذجي



تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي شمال المنيا لتلقي العلاج اللازم وإيداع المتوفى داخل ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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