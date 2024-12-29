سلامة الغذاء تبدأ إصدار شهادة الصلاحية للمنتجات المعدة للتصدير من الصحة للهيئة

أكد الدكتور أشرف سامی، مدير عام إدارة الصادرات الغذائية بـالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن انتقال اختصاص آلية إصدار شهادات الصلاحية للرسائل المعدة للتصدير من وزارة الصحة لهيئة سلامة الغذاء مبنى على قواعد قانونية ولوائح فنية منظمة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق بين هيئة سلامة الغذاء وإدارة مراقبة الأغذية بوزارة الصحة من خلال اجتماعات امتدت إلى أكثر من شهرين، لضمان الانتقال السلس وعدم تعطيل العملية التصديرية.

جاء ذلك خلال مشاركته خلال الندوة الافتراضية التى نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عبر تطبيق "زووم" ، للتعريف بآلية إصدار شهادات الصلاحية للرسائل المعدة للتصدير بعد انتقال اختصاصها من وزارة الصحة إلى الهيئة بداية من يناير 2025.

إصدار شهادات الصلاحية على المنشآت الغذائية

وأوضح أنه من المقرر أن تسري أحكام الآلية الجديدة لإصدار شهادات الصلاحية على المنشآت الغذائية المسجلة لدى الهيئة، وأيضا التى مازالت فى مرحلة التأهيل، وكذا التى ما زالت فى مرحلة توفيق الأوضاع، بالإضافة إلى الشركات السابق خضوعها للإشراف الصحي من قبل وزارة الصحة والسكان، مؤكدًا أن الهيئة سهلت إجراءات تسجيل الشركات لديها، وذلك من خلال إرفاق المستندات المطلوبة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

وأشار إلى أن الشركات يمكنها الحصول على شهادة الصلاحية من فرع هيئة سلامة الغذاء بالقاهرة أو أحد مكاتبها بالموانئ تجنبا لمشقة السفر من وإلى القاهرة فى حال الرغبة فى ذلك.

رسوم إصدار شهادات الصلاحية هي 300 جنيه مصري

وأوضح أن رسوم إصدار شهادات الصلاحية هى 300 جنيه مصري، و100 جنيه فى حال طلب نسخة بديلة من ذات الشهادة في حالة فقدانها أو تلفها أو احتوائها على أخطاء يسبب البيانات التي قدمها المصدر، أما رسوم سحب العينات فيكون فى حدود الـ500 جنيه وفق نظام المخاطر ويتم من خلال مكتب الهيئة التى تقع فى دائرتها المنشأة.

وذكر أن وزارة الصحة كانت تأخذ عينات شهرية وحال المطبقة كانت تمنح شهادة الصلاحية، أما فى نظام إصدار شهادات الصلاحية بهيئة سلامة الغذاء فمن الوارد أن يتم سحب عينة واحدة أو اثنتين سنويا للمنشآت المعتمدة لديها بالقائمة البيضاء، أما بالنسبة للشركات المؤهلة والتى ما زالت فى مرحلة توفيق الأوضاع فتتوقف عملية سحب العينات على مدى استيفاء الشركة لاشتراطات الهيئة ومدى خطورة المنتج.

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