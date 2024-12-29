الأحد 29 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

هيئة الطرق ترفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ

صيانة الطرق
صيانة الطرق
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انتهت الهيئة العامة للطرق والكباري من الاستعدادات لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية بخصوص طقس الساعات القادمة، بالإضافة لمواجهة موسم الشتاء والتوقعات بارتفاع نسب الأمطار من خلال التنسيق مع المحافظات والشركات للتعامل مع آثار الأمطار.  

الهيئة العامة للطرق والكباري

وأعلنت الهيئة حالة الطوارئ على الطرق الطويلة والسريعة، لسرعة التعامل مع أي طوارئ مع الأمطار والسيول. 

ونسقت الهيئة مع كافة الإدارات والمحافظات لسرعة التدخل لفتح الطرق وإعادة تشغيلها حالة تعرض أي طريق للغلق بسبب أي طوارئ.    

 وتم التنسيق بين القطاعات المختلفة والأجهزة الأمنية لتقديم أفضل خدمة بأفضل مستوى، على مدار الساعة للركاب كما تم التأكيد على وجود أوناش وفرق طوارئ للتدخل على الطرق  من خلال إعادة فتح الطرق التى تغلق بسبب الكثافات المرورية أو غيرها.  

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تسود البلاد حالة من الطقس المتقلب على كافة الأنحاء، الأمر الذى يعيق الحركة على الطرق بشكل آمن.  

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الهيئة العامة للطرق الأرصاد الجوي الأمطار والسيول الهيئة العامة للطرق والكباري

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