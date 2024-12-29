الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 23 ألف طن و1193 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 23000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1193 شاحنة و195 سيارة.

معدل تداول الحاويات 

حيث شملت حركة الواردات 10000 طن بضائع، 680 شاحنة و179 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 513 شاحنة و16 سيارة. 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين سينا وAlcudia Express بينما تغادر ثلاث سفن وهي عمان، الحرية وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس خمسة سفن وهي الحرية، دليلة، بوسيدون اكسبريس، عمان وLINHAI2 وغادرت السفينتين أمل وAlcudia Express 

 كما تم تداول 3500 طن بضائع و420 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة. 


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2670 راكب بموانيها.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الواردات حركة الصادرات

مواد متعلقة

الطقس يجبر هيئة السكك الحديدية على تخفيض سرعة القطارات

تعديل مواعيد بعض القطارات، استعدادات السكك الحديد لاحتفالات رأس السنة

الأنفاق تنظم ورشة بالاسكندرية حول الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع القطار الكهربائي السريع

أخبار مصر اليوم: أمطار رعدية على هذه المناطق غدا.. مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة تجنب التصعيد في المنطقة.. والحكومة تكشف موعد الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير قلعة الغزل والنسيج

وزارة النقل تكثّف استعداداتها لاستقبال رأس السنة وأعياد الميلاد.. ومترو الأنفاق جاهز لنقل 3.5 مليون راكب

القومية للأنفاق: وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي الخفيف

عودة مواعيد تشغيل قطار العاصمة لطبيعتها بداية من غدا السبت

مترو أنفاق القاهرة الكبرى ينقل 14 مليونا و450 ألف راكب خلال 7 أيام
ads

الأكثر قراءة

تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر الأربعاء المقبل، وهذا موعد عودتها

أسعار الدولار اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

بعد حادثي كوريا الجنوبية وكندا، طائرة هولندية تخرج عن مسارها (صور)

أسعار الفراخ اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 19

تهديد مدير الرعاية الصحية بماسبيرو والأمن يحقق في الواقعة

وصية زوج الفنانة نشوى مصطفى قبل وفاته

منوعات

المزيد

بعد تسجيل حالات اختناق، تونس تحذر من القاتل الصامت

توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لافروف يعلق على فضيحة بطولة العالم للشطرنج السريع

توقعات برج الميزان 2025، رياح التغيير لحياتك العاطفية والمهنية في انتظارك

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم السبت 28-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تفوق على الجميع.. محمد صلاح أكثر أجنبي يساهم بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«هيهات هيهات لما توعدون»، دقة البلاغة القرآنية في تهديد ووعيد الكافرين

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية