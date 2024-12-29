تداول 23 ألف طن و1193 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 23000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1193 شاحنة و195 سيارة.

معدل تداول الحاويات

حيث شملت حركة الواردات 10000 طن بضائع، 680 شاحنة و179 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 513 شاحنة و16 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين سينا وAlcudia Express بينما تغادر ثلاث سفن وهي عمان، الحرية وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس خمسة سفن وهي الحرية، دليلة، بوسيدون اكسبريس، عمان وLINHAI2 وغادرت السفينتين أمل وAlcudia Express

كما تم تداول 3500 طن بضائع و420 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2670 راكب بموانيها.



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