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ثقافة وفنون

سامح الصريطي ينعى شقيقته نفيسة

الفنان سامح الصريطي
الفنان سامح الصريطي

أعلن الفنان سامح الصريطي عن وفاة شقيقته الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي، عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وقام الصريطي بنشر صورة لها وكتب عليها:إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأم الأخت الصديقة الحبيبة الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي في ذمة الله، توقف القلب النابض بالحب بعد رحلة طويلة من العطاء.. وتوقفت الحروف عن التعبير.. نسألكم الدعاء".

بداية مشوار سامح الصريطي الفني 

وأضاف خلال لقائه بقناة "دي إم سي":"بمجرد لما اتخرجت في كلية التجارة علطول المخرج مجدي مجاهد مع كرم مطاوع قالولي انضم معانا لفرقة أنغام الشباب، وكانت فرقة غنائية استعراضية وعملت معاهم اكتر من مسرحية لحد لما انطلقت للتليفزيون".

موقف سامح الصريطي من دويتو غنائي مع حنان

وأكد: "أنا عندي استعداد أشارك في أي عمل غنائي مسرحي فما بالنا بمراتي حنان، أتمنى أشاركها عمل غنائي أو مسرحي غنائي".

 

 

روتين سامح الصريطي وحنان في المنزل

وعلقت الفنانة حنان: "بنغني أنا وسامح الصريطي علطول في البيت، وانا مبعرفش أعمل حاجة في البيت من غير ما أغني وطول الوقت وأنا بتحرك باغني وهو بيلقط معايا ويخش معايا في الغناء".

 

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