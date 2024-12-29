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ثقافة وفنون

آسر يس يبدأ تصوير الحب كله بشوارع المهندسين

آسر يس
آسر يس

يبدأ الفنان آسر بس تصوير أولي مشاهده في مسلسل الحب كله المقرر أن يخوض به سباق رمضان القادم، اليوم بشوارع المهندسين، حيث يظهر آسر يس وهو موظف بإحدى شركات العملة وله ذبائنه الخاصة.

ويناقش العمل أزمة العملة وسعر الصرف في الفترة بين يناير 2023 وحتى مارس 2024، وهي الفترة التي وصل فيها سعر الدولار لما يقرب من 70 جنيهًا.

 

وتعاقدت مؤخرا الفنانة مي عز الدين لتشارك في بطولة العمل أمام الفنان آسر يس، والمقرر أن تبدأ تصوير دورها يناير 2025.

 

تفاصيل مسرحية قلبي وأشباحه

 وقدمت الفنانة مى عز الدين مؤخرًا مسرحية قلبي وأشباحه وشاركها البطولة الفنان عمرو يوسف، ضمن موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

 مسرحية قلبي وأشباحه بطولة مي عز الدين وعمرو يوسف وحمدي المرغني وحاتم صلاح وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور، ودعاء رجب وإبرام سمير، والعمل من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز، وإنتاج صلاح الجهيني وإخراج محمد محمدي.

 

تدور مسرحية قلبي وأشباحه، في إطار رعب كوميدي، خلال تصوير فيلم رعب داخل أحد القصور المهجورة، ويفاجأ فريق العمل بأن القصر مسكون بالأشباح الحقيقية، إذ تظهر صاحبة القصر لتورط بطل الفيلم وطاقم التصوير في مهمة مع الأشباح التي تسكن المكان.

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