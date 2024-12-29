الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد 29 -12- 2024 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحري، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 29 - 12 -2024

برودة وصقيع ورياح، الأرصاد تعلن طقس الغد

طقس اليوم في الصباح الباكر

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر وليلًا على أغلب الأنحاء، وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   10 ودرجة الحرارة العظمى 18

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 18

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 18

بنها: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى  17

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 17

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 16

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 17

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 16

كاترين: درجة الحرارة الصغرى -02  ودرجة الحرارة العظمى 11

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى  19

السويس: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 18

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 18

بني سويف: درجة الحرارة الصغرى  04 ودرجة الحرارة العظمى 18

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 18

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 04  ودرجة الحرارة العظمى 18

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  06 ودرجة الحرارة العظمى 19

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 21

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21


كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم درجات الحرارة المتوقعة اليوم

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 29 - 12 -2024

تحت الصفر، درجات الحرارة غدا الأحد 29 -12- 2024 فى مصر

تكاثر للسحب المتوسطة وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

برودة وصقيع ورياح، الأرصاد تعلن طقس الغد

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 29-12-2024

أمطار رعدية وبرودة شديدة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الصغرى تصل لـ صفر، درجات الحرارة اليوم السبت 28 -12- 2024 في مصر
ads

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

من يحكم سوريا في 2025؟ ليلى عبد اللطيف تكشف توقعاتها

سعر الخضار اليوم، البطاطس بـ 12.5 جنيه في سوق العبور

ارتفاع عدد ضحايا طائرة كوريا الجنوبية المنكوبة إلى 85، وشركة الطيران تعلق

رئيسة مكتب شئون المرأة في حكومة تصريف الأعمال بسوريا تثير الجدل (فيديو)

لافروف يعلق على فضيحة بطولة العالم للشطرنج السريع

جمال علام يكشف حقيقة إخفاء خطاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد صديق: رحيل زيزو عن الزمالك سيؤثر على نجوميته

منوعات

المزيد

لافروف يعلق على فضيحة بطولة العالم للشطرنج السريع

توقعات برج الميزان 2025، رياح التغيير لحياتك العاطفية والمهنية في انتظارك

من يحكم سوريا في 2025؟ ليلى عبد اللطيف تكشف توقعاتها

على خلفية الحرب في غزة، روجر ووترز يدعو إلى إنقاذ الكوكب من الزعماء العنصريين

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم السبت 28-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تفوق على الجميع.. محمد صلاح أكثر أجنبي يساهم بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية