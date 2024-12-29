الأحد 29 ديسمبر 2024
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انفوجراف

5 لاعبين يصلون إلى +200 هدف آخر عشرة مواسم بالدوريات الكبرى (إنفوجراف)

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

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محمد صلاح كيليان مبابي ليونيل ميسي هاري كين ليفاندوفسكي

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